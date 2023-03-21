رائد فضاء إماراتي يشرح طريقة عمل القهوة خارج كوكب الأرض.. شاهد

عرض رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي مقطع فيديو عبر حسابه على "تويتر" يوضح من خلاله خطوات تحضير القهوة في محطة الفضاء الدولية.

وأرفق النيادي الفيديو بتعليق كتب فيه: "في الفضاء كما على الأرض، لا يبدأ النهار إلا بقهوة، هكذا بدأت أول صباح لي على متن محطة الفضاء الدولية.. متحمس جدا للقائكم في اتصال مباشر. أتمنى لكم يوما سعيدا".

في الفضاء كما على الأرض.. لا يبدأ النهار إلا بقهوة.. ☕️ هكذا بدأت أول صباح لي على متن محطة الفضاء الدولية.. متحمس جدًا للقائكم في الاتصال المباشر غدًا. أتمنى لكم يوم سعيد! pic.twitter.com/U6F4eU2iOf — Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) March 20, 2023

وقال: "لدينا مجموعة متنوعة من الخيارات، لكنني اليوم أختار قهوة كولومبية متوسطة التحميص".

وفي البيئات المنخفضة الجاذبية، مثل محطة الفضاء الدولية، تميل السوائل إلى أن تصبح "لزجة" بسبب التوتر السطحي (التأثير الذي يجعل الطبقة السطحية لأي سائل تتحرك كورقة مرنة) والجاذبية الشعرية (خاصية فيزيائية يتم بواسطتها انتقال السائل من الأسفل إلى الأعلى ارتشاحا)، ونتيجة لذلك، تميل القهوة إلى الالتصاق بجدران الكوب.

لكن العلماء تمكنوا من حل هذه المشكلة لجعل رواد الفضاء يستمتعون بمشروبهم الساخن المفضل.

ويظهر النيادي في الفيديو كيف يحضر رواد الفضاء القهوة باستخدام مسحوق القهوة معبأ في كيس خاص.

ثم يعرض موزع المياه خلفه ويأخذ الخطوة الأولى لصنع القهوة بإضافة الكمية المطلوبة من الماء الساخن (250 مل)، ثم يقوم بتوصيل كيس القهوة بموزع المياه.

وبعد أن أصبحت القهوة جاهزة، ذكّر النيادي بضرورة اعتماد قصبة الشرب (الشفاطة أو الشلمونة) ليتمكن من شرب القهوة.

جدير بالذكر أن النيادي (41 عاما) انطلق إلى محطة الفضاء الدولية ضمن طاقم المهمة crew-6، ويخوض أطول مهمة علمية للعرب في الفضاء ستستمر لستة أشهر متواصلة في المحطة الدولية على ارتفاع 400 كم فوق الأرض، وسيشارك بتجارب علمية في عشرة مجالات حيوية طوال مدة المهمة.

