أخبار الفن.. ريهام سعيد تلغي متابعة ريم البارودي وتحذف صورهما بعد أيام من الصلح.. رامز جلال يستعين بممثلة شهيرة للإيقاع بالضيوف

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية ، نستعرض أبرزها في السطور التالية.

لقت الفنانة سمية الخشاب، علي صورة الفنان أحمد سعد برفقة الفنان العالمي ويل سميث، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتبت سمية الخشاب: “أحمد سعد صوته رائع وموهبته ماتقلش عن أي فنان عالمي”.

وأثار تعليق سمية الخشاب علي صورة أحمد سعد، جدلًا واسعًا بين رواد السوشيال ميديا عبر تويتر، وجاءت التعليقات، كالآتي:

“رجعتوا لبعض؟ - النهايات أخلاق يا نجمة والله - انتي من الفنانات المحترمات - والطحال يا فنانة؟”.

كشفت قناة mbc مصر عن موعد عرض أولى حلقات مسلسل “المداح 3”، من بطولة الفنان حمادة هلال، حيث من المقرر إذاعة أولى حلقاته غدا، الأربعاء.

كشفت قناة mbc مصر عن عرض مسلسل رشيد من بطولة الفنانة ريهام عبد الغفور والفنان محمد ممدوح ، حيث يعد من أولى الأعمال التي تفتح الماراثون الرمضاني قبل ساعات من انطلاقه رسميا.

ومن المقرر إذاعة مسلسل رشيد، غدا في تمام التاسعة مساءً عبر شاشة mbc مصر .

طرحت الشركة المنتجة لبرنامج الفنان رامز جلال برومو رامز نيفر إند ، والذى يخوض من خلاله الماراثون الرمضاني القادم .

بعد أن مر ما يقرب من 25 عاماً على عرض مسلسل جمهورية زفتي، الذي عرض خلال شهر رمضان لعام 1998، وقامت ببطولته الفنانة القديرة تيسير فهمي واخرجه إسماعيل عبد الحافظ، كشفت الفنانة تيسير فهمي فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد عن واقعة إنسحابها من العمل قبل إنتهاء تصويره .

قامت الإعلامية ريهام سعيد، بإلغاء متابعة الفنانة ريم البارودي، وذلك بعد حلقتهم أمس في برنامج صبايا الشمس .

ويبدو أن الخلاف قد تجدد مرة أخرى بين الثنائي، بعد عرض الحلقة حيث قامت ريهام سعيد بإلغاء متابعتها على انستجرام فيما مازالت ريم البارودي تتابعها.

قامت الإعلامية ريهام سعيد بحذف صورها مع الفنانة ريم البارودي وذلك عقب اذاعة حلقتهم أمس في صبايا الشمس .

كما قامت الإعلامية ريهام سعيد بإلغاء متابعة الفنانة ريم البارودي على انستجرام .

ويبدو ان الخلاف قد تجدد مرة أخرى بين الثنائي بعد عرض الحلقة حيث قامت ريهام سعيد بإلغاء متابعتها فيما مازالت ريم البارودي تتابعها.