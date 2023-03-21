عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. ريهام سعيد تلغي متابعة ريم البارودي وتحذف صورهما بعد أيام من الصلح.. رامز جلال يستعين بممثلة شهيرة للإيقاع بالضيوف

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية ، نستعرض أبرزها في السطور التالية. 

 

سمية الخشاب تعلق على صورة أحمد سعد وويل سميث.. ومتابعون: والطحال يا فنانة

لقت الفنانة سمية الخشاب، علي صورة الفنان أحمد سعد برفقة الفنان العالمي ويل سميث، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتبت سمية الخشاب: “أحمد سعد صوته رائع وموهبته ماتقلش عن أي فنان عالمي”.

وأثار تعليق سمية الخشاب علي صورة أحمد سعد، جدلًا واسعًا بين رواد السوشيال ميديا عبر تويتر، وجاءت التعليقات، كالآتي:

“رجعتوا لبعض؟ - النهايات أخلاق يا نجمة والله - انتي من الفنانات المحترمات - والطحال يا فنانة؟”.

قبل رمضان.. تعرف على موعد عرض مسلسل المداح لـ حمادة هلال

كشفت قناة mbc مصر عن موعد عرض أولى حلقات مسلسل “المداح 3”، من بطولة الفنان حمادة هلال، حيث من المقرر إذاعة أولى حلقاته غدا، الأربعاء.

غدا.. تعرف على توقيت عرض مسلسل رشيد لـ ريهام عبد الغفور

كشفت قناة mbc مصر عن عرض مسلسل رشيد من بطولة الفنانة ريهام عبد الغفور والفنان محمد ممدوح ، حيث يعد من أولى الأعمال التي تفتح الماراثون الرمضاني قبل ساعات من انطلاقه رسميا. 

ومن المقرر إذاعة مسلسل رشيد، غدا في تمام التاسعة مساءً عبر شاشة mbc مصر . 

رامز جلال يستعين بمذيعة وممثلة شهيرة للإيقاع بضيوفه I خاص

طرحت الشركة المنتجة لبرنامج الفنان رامز جلال برومو رامز نيفر إند ، والذى يخوض من خلاله الماراثون الرمضاني القادم .

تيسير فهمي: إسماعيل عبدالحافظ كرهني فى التمثيل ودفعني للانسحاب من جمهورية زفتي

بعد أن مر ما يقرب من 25 عاماً على عرض مسلسل جمهورية زفتي، الذي عرض خلال شهر رمضان لعام 1998، وقامت ببطولته الفنانة القديرة تيسير فهمي واخرجه إسماعيل عبد الحافظ، كشفت الفنانة تيسير فهمي فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد عن واقعة إنسحابها من العمل قبل إنتهاء تصويره . 

شكلهم اتخانقوا.. ريهام سعيد تلغي متابعة ريم البارودي بعد حلقتها أمس

قامت الإعلامية ريهام سعيد، بإلغاء متابعة الفنانة ريم البارودي، وذلك بعد حلقتهم أمس في برنامج صبايا الشمس .

ويبدو أن الخلاف قد تجدد مرة أخرى بين الثنائي، بعد عرض الحلقة حيث قامت ريهام سعيد بإلغاء متابعتها على انستجرام فيما مازالت ريم البارودي تتابعها.

رامز جلال لا ينتهي| تعديل لأول مرة في البرنامج.. والقائمة الكاملة لضحاياه من الفنانين والرياضيين.. وحقيقة ظهور شيرين

رمضان كريم 2.. تفاصيل الجزء الثاني ومواعيد وقنوات عرضه| الموت يغيب فنانين واعتذار 5 أخرين

حذفت الصور .. ريهام سعيد تصدم ريم البارودي بعد حلقة أمس

قامت الإعلامية ريهام سعيد بحذف صورها مع الفنانة ريم البارودي وذلك عقب اذاعة حلقتهم أمس في صبايا الشمس .
كما قامت الإعلامية ريهام سعيد بإلغاء متابعة الفنانة ريم البارودي  على انستجرام .

ويبدو ان الخلاف قد تجدد مرة أخرى بين الثنائي بعد عرض الحلقة حيث قامت ريهام سعيد بإلغاء متابعتها فيما مازالت ريم البارودي تتابعها.

 

الفن أحمد سعد سمية الخشاب الفنان رامز جلال الفنان حمادة هلال حمادة هلال رامز جلال مصر رمضان ريهام سعيد محمد ممدوح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

640 جنيها مرة واحدة|تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار21 الآن مفاجأة

أحمد رمزي وتوفيق الدقن.. سينما الهناجر تُحيي ذكرى نجوم الزمن الجميل

مش أكبر منه أوي.. رانيا يوسف تتحدث عن علاقتها بـ أحمد الفيشاوي

ضربوا المدرسين.. 3 سيدات يقتحمن مدرسة ويرهبون المعلمين بآلات حادة| فيديو

مفاجأة بشأن رسوم الزواج في القانون الجديد.. و5 موارد لـ صندوق الأسرة

أبرزهم "بابا المجال".. 4 أعمال بإمضاء المخرج أحمد موسى في 2023

مفاجأة مدوية.. شوبير يكشف هوية مدرب الزمالك الجديد

كانا يستعدان للزواج.. طبيب أسنان وخطيبته يلقيان مصرعهما قبل الزفاف|تفاصيل

ترشيحاتنا

ترامب في قبضة الشرطة| حقيقة اعتقال الرئيس الأمريكي السابق ..شاهد

تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة سموحة في كأس الرابطة

هبوط سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 130 جنيها خلال 3 أيام

في زيارة مفاجئة.. رئيس وزراء اليابان يصل كييف لعقد اجتماع مع زيلينسكي

كلام نهائي.. ستاد القاهرة يستضيف مباراة الاهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا

من حقهم شغل الوظائف الإدارية.. وزير التعليم يزف بشرى لحملة الماجستير والدكتوراه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وظائف تحول أصحابها إلى تعساء| دراسة تكشفها

مشروب خارق كوب منه يخلصك من أمراض القلب وضغط الدم

وفر فلوسك .. طريقة عمل عجينة الكنافة في المنزل

تيسير فهمي: إسماعيل عبدالحافظ كرهني فى التمثيل ودفعني للانسحاب من جمهورية زفتي

فيديو

أختارت ممثلة أخري..إجابة صادمة من درة عن دينا الشربيني وريهام حجاج وياسمين صبري

هل استعان برونالدو؟| تفاصيل وكواليس برنامج رامز جلال في رمضان 2023

أجنبي أم مصري.. من يتولى مهمة إنقاذ الزمالك بعد رحيل فيريرا؟.. تفاصيل

مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض | الأزمة ستنتهي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

كتف في كتف

دينا أحمد علي

تمكين المرأة بالتحول الرقمي

هند عصام

عيد الأم أصله فرعوني

هشام عصام

ليلة الرؤية

المستشار أسـامة الصعيدي

النقد المباح بعيدا عن النواح

إبراهيم شعبان

«تيك توك».. هلع غربي من تطبيق صيني

كريمة أبو العينين

صناعة الوهم وعقلية القطيع

هالة أمين

مصر و«تايم».. 100 عام من الشغف

اﻟﻤﺰﻳﺪ