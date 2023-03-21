تفاصيل مشاركة الممثلة عبير الشاعر في مسلسلي "جميلة" و"الكتيبة 101"

كشفت الفنانه عبير الشاعر تفاصيل شخصيتها فى أكثر من عمل درامى في رمضان 2023، وأوشكت على الانتهاء من تصوير كافه مشاهدها فى مسلسل «جميلة» للنجمتين ريهام حجاج وعبير صبرى وآخرين، الذى يستأنف تصويره بالتزامن مع عرضه على قناة ON، بالإضافة إلى قناتى cbcوالحياة ومنصه Watch itالإلكترونية طوال شهر رمضان الكريم المقبل.

أكدت عبير بأن ظهورها سوف يكون مع بدايه الحلقه السابعه، حيث أنها تظهر بشخصية يدعى إسمها شاهنده وهى شخصية متيسره الحال مادياً مؤكدة، بأنها صديقة مقربه لدى النجمه عبير صبرى خلال الأحداث مضيفه، بأن يجمعهم الكثير من المشاهد التى تحتوى على الود والمحبه والأخوة إلى أن تصل لبند الثقه المتناهية فيما يتعلق بها فى معظم أمورها الشخصية والصعوبات التى تواجها بالحديث عنها وإيجاد حلول لها بأخذ مشورتها من خلال التقارب والتفاعل مع الأحداث المتتالية وغيرها.

أضافت عبير بأن تقع النجمه عبير صبرى فى علاقة رومانسيه مع الفنان أحمد وفيق فسوف تنقلب سرد الأحداث رأساً على عقب، فتحدث الكثير من المفاجآت الغير متوقعة مع تتطور الأحداث خلال عرض هذه الحلقات.

وتدور أحداث مسلسل «جميلة» حول العديد من القضايا الإجتماعية والصراعات التى نشهدها من حولنا فى المجتمع، حيث أن العمل سوف يقدم ما يحدث داخل الأسرة المصرية، وكيف تغيرت فى ظل الأحداث الأخيرة وغيرها.

وجدير بالذكر بأن مسلسل «جميلة» هو من إنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، ومن بطولة نخبة من النجوم أبرزهم: النجمه ريهام حجاج، عبير صبرى، سوسن بدر، يسرا اللوزى، أحمد وفيق، هانى عادل، هشام إسماعيل، عبير الشاعر، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامى، رحاب حسين وآخرين وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

وفى سياق متصل قالت عبير بأنها انتهت من تصوير مشاهدها فى مسلسل «الكتيبة 101» للنجمين أسر ياسين وعمرو يوسف وآخرين وهو مكون من 20 حلقه مشيره، بأن يستأنف تصوير كاست هذا العمل باقى مشاهده بالتزامن مع عرضه، والمقرر طرحه على قناة ONالفضائية منذ بداية شهر رمضان الكريم المقبل.

حيث أكدت عبير بأنها تظهر كضيفة شرف، إذ تتمحور تفاصيل دورها بأنها صديقه الفنانه رشا مهدى والذى تجسد شخصية زوجه النجم أسر ياسين خلال الأحداث، إذ أنها تنشأ علاقتها مع الفنانة رشا مهدى من خلال تعرفها عليها فى أحد أندية الفروسية بصداقة أطفالهما ببعض سوياً ثم تتطور العلاقة بينهم ويصبحوا أصدقاء.

وأضافت عبير بأنها سوف تسعى لجذب الفنان أسر ياسين بطريقة غير مباشرة لها، مؤكده على ذلك؛ بعده طرق وأساليب مختلفة تكشفها الأحداث الذى سترونها عند المشاهده وغيرها.

وشهد برومو مسلسل «الكتيبة 101» الذى طرحه صناعه مؤخرًا أحداثًا مشوقة ومشاهد أكشن خلال تنفيذ النجمين آسر ياسين وعمرو يوسف عمليات عسكرية تستهدف الإرهابيين، حيث سلط البرومو الضوء أيضًا على أن ليس هناك شخص سيفوز بالحرب بالقوة ولكنه يفوز بها بالخدعة.

وأوضح، البرومو أيضًا بأن سرد أحداث هذه الملحمه، إذ تسلط الضوء مباشره على تضحيات قدمها ضباط وجنود من أجل وطنهم فى سيناء.

وجدير بالذكر بأن مسلسل "الكتيبة 101" هو من إنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسى، إذ أنه يضم قائمه كبرى من النجوم على رأسهم: النجمين عمرو يوسف وأسر ياسين ويشاركهم كوكبة ونخبه من النجوم أبرزهم النجم فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، محمود عبد المغنى، عمرو وهبة، ميرنا نور الدين، رشا مهدى، عارفة عبد الرسول وآخرين وعدد كبير من ضيوف الشرف وعلى رأسهم النجم محمد رجب وآخرين وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة.

وفى سياق أخر قالت الفنانه عبير الشاعر بأنها تشارك فى مسلسل «رمضان كريم 2» حيث يتبقى لها ولفريق العمل جميعاً يوماً واحداً من التصوير ورفع شعار الفركش قريبًا، وذلك بمشاركة أغلبية كاست هذا العمل، الذى من المقرر عرضه على أحد القنوات الفضائية طوال شهر رمضان الكريم المقبل.

وأوضحت عبير بأنها تظهر منذ بداية الحلقة الأولى، حيث أنها تقدم شخصية يدعى إسمها عبير ومتزوجة من الفنان على حمدى مشيره، بأنه شخص محدود الدخل فهو أحد البائعين فى هذه الحاره الشعبية، فيتاجر خلال شهر رمضان ببيع الألعاب النارية والبمب والصواريخ وبيع التمر هندى والعرق سوس والسوبيا وغيرها، فتعمل على مساندته فى العمل وتقف بجانبه، مضيفه، أيضًا بأنها تعتاد على إنشاء جمعيات مالية متوسطة الدخل تتضمن مشاركه مجموعة من السكان الذين يقطنون فى هذا الحى الشعبى، فمن ضمنهم النجمه سلوى عثمان لاسيما، بأن هذه الفكرة توازى الشهادة الإستثمارية للعمل على مساعدة الجميع، بتيسير وتلبيه احتياجاتهم الشخصية فى أقرب مده زمنيه ممكنة، يتبعها معظم الأشخاص فى المناطق الشعبية بطرق مشروعه عائده على ثقة الأهالى فى بعضهم لبعض وغيرها.

وكما أن تدور قصة مسلسل «رمضان كريم 2 » حول العادات التى تحدث فى شهر رمضان المبارك وما يمارسه الناس من عبادات وطاعات فى كل يوم من أيامه، وكذلك العادات السلبية التى لا يستطيع بعض الناس التوقف عنها حتى فى هذه الأيام الفاضلة كالتحرش والفطار وغيرها، وذلك من خلال قصص إجتماعية ورمانسية بين أبطال هذا العمل.

وجدير بالذكر بأن مسلسل «رمضان كريم2» يضم كوكبه ونخبه من النجوم أبرزهم النجم سيد رجب، كريم عفيفى، محمد لطفى، سلوى عثمان، نجلاء بدر، ويزو، صبرى فواز، أحمد صيام، سلوى خطاب، إنعام سالوسه، سلوى محمد على، عبير الشاعر، بدريه طلبه، على حمدى، نهى صالح وآخرين فيما أعتذر عن المُشاركة بالجزء الثانى كل من النجمه ريهام عبدالغفور، شريف سلامة وغيرهم، والعمل من إنتاج أحمد السبكى ومن تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبدالعزيز.