اتصالات النواب: تزويد مكاتب البريد المزدحمة بسيارات الخدمات خلال رمضان

أوصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، بتزويد جميع المكاتب البريدية علي مستوى الجمهورية، في المناطق كثيفة السكان والمزدحمة بسيارات الخدمات البريدية خلال شهر رمضان لتقديم الخدمات لكبار السن والغير القادرين، من أهالينا بجميع مراكز المحافظات، مؤكداً أن البريد ليس من الرفاهيات ولكن من الأساسيات مشدداً علي حصر جميع المكاتب المطورة علي مستوي الجمهورية لتركيب ماكينات الـ Atm لتقديم الخدمات المصرفية.

وأشاد بدوي خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الخاصه ببعض المشكلات الخاصة بمكاتب البريد ، بجهود وزارة الاتصالات والهيئة العامة للبريد بشأن تذليل العقبات، أمام مكاتب البريد بالقري والنجوع بعموم محافظات مصر ، مؤكداً بأن هناك نقلة نوعية في تقديم الخدمات البريدية للمواطنين في الجمهوريه الجديدة.

وأكد بدوي أن اللجنة لديها إصرار علي متابعه جميع المشكلات وإزالة جميع المعوقات التي يتقدم بها النواب سواء من ضيق الأماكن وعدم توفير العمالة المناسبة وبعد المسافات بين المكاتب البريدية بقري محافظات مصر .

وناقشت لجنة الاتصالات عدد من الموضوعات وطلبات الإحاطة المقدمة من:

النائب محمد عبدالله زين الدين، بشأن عدم تطوير وإنشاء مكاتب البريد بقرى مركز أدكو لتقديم خدمات تليق بالمواطنين وخاصة بقري (قرية 6 أكتوبر، قرية (1)، قرية المعدية).

النائب ياسر الهواري، بشأن عدم بناء مكتب بريد المساعيد الغربية ومكتب بريد الشيخ جبر التابعين للوحدة المحلية بقرية البربا مركز جرجا بمحافظة سوهاج، والنائب محسن أحمد عبدالحميد، بشأن إحلال وتجديد مكتبي بريد قرى قصر رشوان وقرية منشاة الجمال بمركز طامية بمحافظة الفيوم، والنائب إيهاب أنيس، بشأن تراجع الهيئة القومية للبريد عن اتمام التعاقد مع محافظة الدقهلية لاستلام مكتب بريد بقرية منية سمنود بمركز أجا بمحافظة الدقهلية بعد إصدار قرار التخصيص لقطعة أرض أملاك دولة وتكبدي مبالغ طائلة لإتمام عملية البناء على نفقتي الخاصة.

النائب محمود العزب، بشأن إنشاء مكتب بريد سرنجا مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

النائب بلال النحال، بشأن تقاعس الجهات المعنية في إنهاء الإجراءات الخاصة بإعادة بناء مكتب بريد عزب بسنتواي بمركز المحمودية بمحافظة البحيرة ، والسيد النائب على العساس، بشأن رفض هيئة البريد المصري فتح مكتب بريد بقرية حجاحة مركز فارسكور بمحافظة دمياط.