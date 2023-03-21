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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لضعف إشرافه.. وكيل صحة الشرقية يعفي مدير مستشفى الزوامل من مهامه

وكيل صحة الشرقية
وكيل صحة الشرقية

أعفى الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مدير مستشفى الزوامل المركزي، من مهام عمله كمدير لها، نظراً لضعف إشرافه الملحوظ علي المستشفي، وموجها مدير عام الطب العلاجي بالمديرية، بتكليف مشرف المديرية للقيام بأعمال مدير المستشفى لحين توفير البديل، أو التعيين بالطرق القانونية.

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جاء ذلك أثناء المرور المفاجئ لوكيل الوزارة علي المستشفي لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين بالمستشفى، حيث تفقد الأقسام الطبية المختلفة بها، وتلاحظ وجود بعض السلبيات أثناء الزيارة، تؤكد ضعف إشراف الإدارة، كما قرر وكيل الوزارة إحالة المتغيبين من القوى البشرية عن النوبتجية في الأقسام المختلفة بالمستشفى، للتحقيق بالشئون القانونية بالمديرية.

 

أكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه تأتي هذه الجولات الميدانية في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بتكثيف المرور علي المنشآت الطبية، والتأكد من تقديم الخدمة الطبية بصورة جيدة، وتواجد القوى البشرية، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية بها.

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