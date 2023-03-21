بالحجاب.. غادة عبد الرازق تثير الجدل بأحدث ظهور لها

أثارت الفنانة غادة عبد الرازق الجدل بسبب صورتها الجديدة التي نشرتها عبر تطبيق انستجرام منذ قليل، وظهرت فيها بالحجاب وكتب عليها “رمضان كريم”.

وعلقت غادة عبد الرازق على الصورة قائلة:" كل عام وأنتم بخير وصحة وسلامة وستر من الله ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال كل عام والأمة الإسلامية جميعا باليمن والبركات"، وذلك بعد إعلان أن أول أيام شهر رمضان هو الخميس المقبل.

وكتب عدد من متابعيها تعليقات حول صورتها بالحجاب، منها الإعجاب بشكلها بالطرحة، وآخرين بادلوها التهنئة بقدوم رمضان.

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وتعود الفنانة غادة عبد الرازق إلى دراما رمضان هذا العام، بـ مسلسل تلت التلاتة، بعد غيابها العام الماضى، اذ قدمت آخر أعمالها مسلسل «لحم غزال» في شهر رمضان قبل الماضى وشارك في بطولته شريف سلامة، مى سليم، وفاء عامر، عمرو عبدالجليل.

مسلسل تلت التلاتة، تم تحويله إلى 15 حلقة، وبدأت غادة عبد الرازق في تصوير مشاهدها في بالمسلسل يوم الثلاثاء 7 فبراير الماضي، بعد الانتهاء من التحضيرات والاستقرار على كافة التفاصيل، وسيعرض في النصف الثاني من شهر رمضان.

مسلسل "تلت التلاتة" تأليف هبة الحسينى، وإخراج محمد هشام الرشيدى، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب غادة عبد الرازق كلاً من: ماجد المصرى، نجلاء بدر، مصطفى درويش، ليلى أحمد زاهر، محمد القس، صلاح عبد الله، والعمل ينتمي لنوعية الدراما الاجتماعية المليئة بالإثارة والغموض.