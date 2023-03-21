عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالحجاب.. غادة عبد الرازق تثير الجدل بأحدث ظهور لها

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

أثارت الفنانة غادة عبد الرازق الجدل بسبب صورتها الجديدة التي نشرتها عبر تطبيق انستجرام منذ قليل، وظهرت فيها بالحجاب وكتب عليها “رمضان كريم”. 

 

وعلقت غادة عبد الرازق على الصورة قائلة:" كل عام وأنتم بخير وصحة وسلامة وستر من الله ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال كل عام والأمة الإسلامية جميعا باليمن والبركات"، وذلك بعد إعلان أن أول أيام شهر رمضان هو الخميس المقبل. 

 

وكتب عدد من متابعيها تعليقات حول صورتها بالحجاب، منها الإعجاب بشكلها بالطرحة، وآخرين بادلوها التهنئة بقدوم رمضان.

 

لمشاهدة الصورة من هنا

 

وتعود الفنانة غادة عبد الرازق إلى دراما رمضان هذا العام، بـ مسلسل تلت التلاتة، بعد غيابها العام الماضى، اذ قدمت آخر أعمالها مسلسل «لحم غزال» في شهر رمضان قبل الماضى وشارك في بطولته شريف سلامة، مى سليم، وفاء عامر، عمرو عبدالجليل.

 

مسلسل تلت التلاتة، تم تحويله إلى 15 حلقة، وبدأت غادة عبد الرازق في تصوير مشاهدها في بالمسلسل يوم الثلاثاء 7 فبراير الماضي، بعد الانتهاء من التحضيرات والاستقرار على كافة التفاصيل، وسيعرض في النصف الثاني من شهر رمضان. 

 

مسلسل "تلت التلاتة" تأليف هبة الحسينى، وإخراج محمد هشام الرشيدى، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب غادة عبد الرازق كلاً من: ماجد المصرى، نجلاء بدر، مصطفى درويش، ليلى أحمد زاهر، محمد القس، صلاح عبد الله، والعمل ينتمي لنوعية الدراما الاجتماعية المليئة بالإثارة والغموض.

غادة عبد الرازق دراما رمضان نجلاء بدر ماجد المصري رمضان كريم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعذر رؤية هلال شهر رمضان من داخل مرصد حلوان

غدا المتمم لـ شعبان.. السعودية: تعذر رؤية هلال شهر رمضان اليوم

مفاجأة.. أحمد حسن يكشف اسم المدير الفني الجديد للزمالك

موافقة بورسعيدية.. شوبير يزف بشرى لجماهير الأهلي بشأن مباراة المصري بكأس الرابطة

شاهد.. رؤية هلال رمضان | بث مباشر الآن

مفاجأة| الزوج القاتل فتح الغاز وتسبب في وفاة زوجته وبناته بطنطا.. والمتهم يحاول إنهاء حياته

نظرة مستقرة.. بيان عاجل من وكالة موديز بشأن التصنيف الاقتصادي للإمارات

الحق اشتري هدية عيد الأم.. انخفاض هائل في أسعار الذهب بعكس المتوقع

موضوعات متعلقة

بدء عزاء الفنانة لبنى محمود في مسجد الحامدية الشاذلية

تفاصيل مشاركة الممثلة عبير الشاعر في مسلسلي "جميلة" و"الكتيبة 101"

أبرزهم "بابا المجال".. 4 أعمال بإمضاء المخرج أحمد موسى في 2023

أحمد رمزي وتوفيق الدقن.. سينما الهناجر تُحيي ذكرى نجوم الزمن الجميل

غير الثعبان.. ملاحظة صادمة للجمهور عن ظهور أحمد السقا مع رامز جلال

أشرف عبدالعزيز يعلن حفظ التحقيقات في الشكوى المقدمة من الفنان محمد فؤاد

أخبار الفن: أول صورة لياسمين عز في برنامج رامز جلال.. ومنى فاروق توجه رسالة غامضة

صحفي ورسالة صوتية على الواتساب..ريم البارودي تكشف كواليس مشكلتها مع ريهام سعيد

ترشيحاتنا

زعيمة أقصى اليمين في فرنسا تحذر من "انفجار اجتماعي" بسبب قانون التقاعد

مفاجأة صادمة.. أمريكا تكشف حقيقة تورطها في الهجوم على ميناء روسي

هتلعب بمين بعد كده؟|كولر يطالب بالتخلص من 5 نجوم بينهم ثنائي مفاجأة

رسميا.. حضور 50 ألف مشجع لمباراة الأهلي والهلال السوداني

أحمد موسى يفجر مفاجأة عن وباء جديد يعادل السلاح النووي |تفاصيل

عمر ربيع ياسين يكشف عن مفاجأة سارة لجماهير الاهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معرفش ينطق أسماء الوزراء.. مذيع أمريكي في موقف محرج

مسئولو المنظمات الدولية في حفل التشغيل التجريبي لـ 3 مراكز إصلاح وتأهيل|شاهد

قبل انتهاء عيد الأم.. 6 أمور مهمة يجب عليك معرفتها

مشروب أساسي في رمضان يقلل وزنك ويقضى على الدهون

فيديو

ماذا يحدث لأسعار الدولار والذهب بعد اجتماع الفيدرالي؟.. فيديو

كانوا هيتجوزوا خلاص .. تفاصيل مؤلمة في حادث مصرع طبيب وخطيبته..فيديو

أختارت ممثلة أخري..إجابة صادمة من درة عن دينا الشربيني وريهام حجاج وياسمين صبري

هل استعان برونالدو؟| تفاصيل وكواليس برنامج رامز جلال في رمضان 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

أمي.. وكفى

عبد المعطى أحمد

انتصارات وفتوحات شهر الصيام

د.هادي التونسي

ابدع شيئا

مني أحمد

الفكرة

نهال علام

كتف في كتف

دينا أحمد علي

تمكين المرأة بالتحول الرقمي

هند عصام

عيد الأم أصله فرعوني

هشام عصام

ليلة الرؤية

اﻟﻤﺰﻳﺪ