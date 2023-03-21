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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضربة قوية.. انخفاض شديد في أسعار الذهب عالميا

اسعار الذهب
اسعار الذهب

انخفض الذهب بنحو 2٪، اليوم الثلاثاء، حيث قفزت عوائد سندات الخزانة ودفع تخفيف المخاوف بشأن أزمة مصرفية بعض المستثمرين إلى العودة بحذر إلى الأصول ذات المخاطر العالية، بينما تنتظر الأسواق قرار سعر الفائدة القادم من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 2.1٪ إلى 1938.19 دولار للأوقية بحلول الساعة 1731 بتوقيت جرينتش.

كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.1 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1941.10 دولار.

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وسجل المعدن الثمين 2009.59 دولار أمس الاثنين وهو أعلى مستوى منذ مارس 2022 لكنه تراجع منذ ذلك الحين.

وقال جيم ويكوف، كبير المحللين في “Kitco Metals”: “نشهد تراجعًا طفيفًا في النفور من المخاطرة في السوق اليوم.. لكن الأمر يتعلق فقط بجني أرباح كبير من قبل متداولي العقود الآجلة قصيرة الأجل بعد أن وصلت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في 12 شهرًا أمس”.

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