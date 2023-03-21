مفاجأة..البنتاجون يعلن موعيد تسليم "أبرامز" لأوكرانيا

صرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، أن البنتاجون سيسلم دبابات من طراز "أبرامز" إلى أوكرانيا في الخريف المقبل.

كما قالت وكالة "رويترز"، إن البنتاجون أعلن اليوم الثلاثاء عن تسليم دبابات "أبرامز" إلى الجيش الأوكراني في أقرب وقت ممكن، لمساعدته في حربه ضد روسيا.

وقد أعلن مسؤولون أميركيون عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 350 مليون دولار.

ومن جانبه، أوضح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمس الإثنين، أن المساعدات العسكرية لأوكرانيا تشمل أيضا قذائف لمدرعات برادلي ومضادات للدروع، و حزمة أسلحة جديدة تشمل ذخائر لمنظومتي هيمارس وهاوتزر، بالإضافة إلي، أسلحة وتجهيزات لأوكرانيا بقيمة 350 مليون دولار.