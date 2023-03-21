اللقطات الأولى لأضرار زلزال باكستان.. وارتفاع الضحايا إلى 84 شخصا

أسفر زلزال باكستان العنيف عن 84 ضحية منهم 4 لقوا مصرعهم تحت الأنقاض و80 مصابين في حالات حرجة.

ووفقا لما أفادت به وسائل إعلام باكستانية اليوم الثلاثاء، بمقتل 4 أشخاص وإصابة 80 جراء زلزال بقوة 6.5 ريختر ضرب شمال البلاد.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الزلزال الذي كان مركزه في أفغانستان شعر به أيضا الهند وباكستان.

وقالت وكالة الأنباء الهندية “ANI”، إن "دلهي شعرت بالهزات الأرضية الناجمة عن الزلزال".

أفادت القناة التلفزيونية الباكستانية “GEO TV”، بأن السكان شعروا بالزلزال في أجزاء مختلفة من باكستان.

حالة من القلق تنتاب العالم بعد تحذير معهد “SSGEOS” وهو معهد أبحاث لرصد الهندسة بين الأجرام السماوية ذات الصلة بالنشاط الزلزالي ويتبعه العالم الهالندي الذي تنبأ بزلزال تركيا المدمر.

وفي تغريدة مرعبة نشرها المركز امس الاثنين حذر فيها من نشاط زلزالي ضخم خلال الايام المقبلة ذروتها يوم 22 مارس وهو ما ايدة العالم الهولندي فرانك هوجربيتس.

وجاء بالتغريدة: قد تتسبب الهندسة القمرية في بعض النشاط الزلزالي الأقوى في الأيام المقبلة ، ومن المحتمل أن تصل قوتها إلى 5 إلى 6 درجات ، خاصة في يوم 22 مارس.

ومن الغريب ان نبؤات المركز تتحقق اليوم حيث شهدت تركيا زلزال منذ قليل بقوة 3.7 درجة علي مقياس ريختر كما شهدت افغانستان وباكستان والهند زلزال بقوة 7.7 درجة وشهدت تشيلي زلزال اخر بقوة 5.9 درجة وكوستاريكا بقوة 5.5 درجة .

زلزال باكستان

زلزال باكستان

زلزال باكستان