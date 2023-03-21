عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اللقطات الأولى لأضرار زلزال باكستان.. وارتفاع الضحايا إلى 84 شخصا

زلزال باكستان
زلزال باكستان

أسفر زلزال باكستان العنيف عن 84 ضحية منهم 4 لقوا مصرعهم تحت الأنقاض و80 مصابين في حالات حرجة.

ووفقا لما أفادت به وسائل إعلام باكستانية اليوم الثلاثاء، بمقتل 4 أشخاص وإصابة 80 جراء زلزال بقوة 6.5 ريختر ضرب شمال البلاد.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الزلزال الذي كان مركزه في أفغانستان شعر به أيضا الهند وباكستان. 

وقالت وكالة الأنباء الهندية “ANI”، إن "دلهي شعرت بالهزات الأرضية الناجمة عن الزلزال".

 أفادت القناة التلفزيونية الباكستانية “GEO TV”، بأن السكان شعروا بالزلزال في أجزاء مختلفة من باكستان.

حالة من القلق تنتاب العالم بعد تحذير معهد “SSGEOS” وهو معهد أبحاث لرصد الهندسة بين الأجرام السماوية ذات الصلة بالنشاط الزلزالي ويتبعه العالم الهالندي الذي تنبأ بزلزال تركيا المدمر.

وفي تغريدة مرعبة نشرها المركز امس الاثنين حذر فيها من نشاط زلزالي ضخم خلال الايام المقبلة ذروتها يوم 22 مارس وهو ما ايدة العالم الهولندي فرانك هوجربيتس.

وجاء بالتغريدة: قد تتسبب الهندسة القمرية في بعض النشاط الزلزالي الأقوى في الأيام المقبلة ، ومن المحتمل أن تصل قوتها إلى 5 إلى 6 درجات ، خاصة في يوم 22 مارس.

ومن الغريب ان نبؤات المركز تتحقق اليوم حيث شهدت تركيا زلزال منذ قليل بقوة 3.7 درجة علي مقياس ريختر كما شهدت افغانستان وباكستان والهند زلزال بقوة 7.7 درجة وشهدت تشيلي زلزال اخر بقوة 5.9 درجة وكوستاريكا بقوة 5.5 درجة .

زلزال باكستان
زلزال باكستان
زلزال باكستان
زلزال باكستان
زلزال باكستان
زلزال باكستان
زلزال باكستان
زلزال باكستان
زلزال باكستان ضحايا زلزال باكستان صور زلزال باكستان باكستان زلزال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غدا المتمم لـ شعبان.. السعودية: تعذر رؤية هلال شهر رمضان اليوم

تعذر رؤية هلال شهر رمضان من داخل مرصد حلوان

موافقة بورسعيدية.. شوبير يزف بشرى لجماهير الأهلي بشأن مباراة المصري بكأس الرابطة

مفاجأة.. أحمد حسن يكشف اسم المدير الفني الجديد للزمالك

الأهلي: تلاحم المواسم وضغط المباريات سبب الاعتذار عن كأس الرابطة

مفاجأة| الزوج القاتل فتح الغاز وتسبب في وفاة زوجته وبناته بطنطا.. والمتهم يحاول إنهاء حياته

شاهد.. رؤية هلال رمضان | بث مباشر الآن

مفاجأة مدوية.. شوبير يكشف هوية مدرب الزمالك الجديد

ترشيحاتنا

العدل: هدفنا من قانون الأحوال الشخصية تقليل نسبة الطلاق للحفاظ على الأسرة

ست الحبايب .. ازاى الأمهات تتعلم السواقة فى 5 خطوات

البيت الأبيض: لا نريد وقف إطلاق النار في أوكرانيا

البيت الأبيض: الصين ليست طرفا محايدا بشأن الوضع في أوكرانيا

عمر مروان: 34% من المتزوجين يحدث بينهم طلاق وهي نسبة مزعجة

الداخلية تغلق 15 سجنا قديما عقب الافتتاح التجريبي لـ3 مراكز إصلاح وتأهيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل لحظات من حفل زفافه.. تعرف على زوجة اللاعب إمام عاشور

لقيت حب حياتي.. الملياردير مردوخ يتزوج للمرة الخامسة بعد 92 عاما

هتلعب بمين بعد كده؟|كولر يطالب بالتخلص من 5 نجوم بينهم ثنائي مفاجأة

معرفش ينطق أسماء الوزراء.. مذيع أمريكي في موقف محرج

فيديو

يا شماتة الستات.. ياسمين عز ضحية مقلب رامز جلال «رامز نيفر إند»

ماذا يحدث لأسعار الدولار والذهب بعد اجتماع الفيدرالي؟.. فيديو

كانوا هيتجوزوا خلاص .. تفاصيل مؤلمة في حادث مصرع طبيب وخطيبته..فيديو

أختارت ممثلة أخري..إجابة صادمة من درة عن دينا الشربيني وريهام حجاج وياسمين صبري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

أمي.. وكفى

عبد المعطى أحمد

انتصارات وفتوحات شهر الصيام

د.هادي التونسي

ابدع شيئا

مني أحمد

الفكرة

نهال علام

كتف في كتف

دينا أحمد علي

تمكين المرأة بالتحول الرقمي

هند عصام

عيد الأم أصله فرعوني

هشام عصام

ليلة الرؤية

اﻟﻤﺰﻳﺪ