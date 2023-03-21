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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أشرف صبحي: الشارع الرياضي ينتظر عودة الكرة المصرية للتربع على عرش إفريقيا

صدى البلد

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على حضور مران المنتخب الأولمبى، تحت قيادة المدير الفنى للمنتخب البرازيلي ميكالي، في إطار مساندته لكافة المنتخبات الوطنية، استعداداً لمباراتي زامبيا فى الجولة الثالثة للتصفيات الأفريقية والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية بباريس 2024 .

أكد وزير الشباب والرياضة، أن الشارع الرياضي ينتظر عودة الكرة المصرية للتربع علي عرش القارة الإفريقية، علي كافة مستويات المنتخبات، نظراً للدعم الكامل الذي تقدمه القيادة السياسية للرياضة والرياضيين خلال الفترة الأخيرة.

وأشار أشرف صبحى الي حرص وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم علي توفير كافة الإمكانات وتهيئة الأجواء لتحقيق أداء مميز، والتأهل لدورة الألعاب الأوليمبية بباريس 2024، ومن ثم اسعاد الجماهير المصرية التي تنتظر المزيد من الإنجازات الرياضية علي مستوي كرة القدم.  

جدير بالذكر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد وجه بتوفير طائرة خاصة لسفر الفريق الي زامبيا لتوفير كافة سُبل الراحة للاعبين.

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