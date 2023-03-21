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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بورسعيدية تفاجئ الأمهات في الشارع بهدايا عيد الأم

بورسعيدية تفاجئ الأمهات
بورسعيدية تفاجئ الأمهات في الشارع بهدايا عيد الأم

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من أفضل العمل إدخال السرور على قلب مسلم"، وهو ما انتهجته تلك السيدة الجميلة ابنة محافظة بورسعيد في عيد الأم.

انتشرت صورة لطيفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لسيدة مصرية وقفت على أحد الطرق بمحافظة بورسعيد لإدخال البهجة والسرور على قلوب السيدات الأخرى في عيد الأم.

بأكواب تحمل عبارات تلامس القلب مثل "وجودك نعمة يا أمي"، فاجأت ابنة محافظة بورسعيد السيدات على الطريق، وشرعت تهاديهن بابتسامة لطيفة أنارت وجهها.

انتشرت الصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشرها أحد المارة تحت عنوان "جبر الخواطر على الله"، "الست الجميلة دي واقفة بتفرق هدايا لـ عيد لام على الناس في الشارع في بورسعيد".

وعبر الكثير من رواد السوشيال ميديا عن إعجابهم بلفتة السيدة الطيبة، كتب أحد المستخدمين يقول: "كل سنة وانتي طيبة حاجة بسيطة رسمت الضحكة على وش كل أم ماشية في الشارع".

وكتبت إحدى المستخدمات معبرة عن إعجابها: "جميلة جداااااااا المشاعر الطيبة دي".

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