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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مخرجة فيلم 32 أبو المحاسن الشاذلي: فراق 6 من عائلتي سبب تصوير العمل

صدى البلد

أكدت مي زيادي، مخرجة فيلم "32 أبو المحاسن الشاذلي"، أن فيلمها تطرق إلى فكرة خاصة بعائلتها، حيث أن عائلتها افتقدت لـ6 منها خلال فترة فيروس كورونا، وهو ما دفعها لتحويل منزلهم القديم إلى عمل فني وتعرضه على الجماهير.

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وأشارت "زيادي"، خلال حوارها مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن هذا الفيلم يتطرق إلى منزلها الذي كان إيجار قديم وتم إعادته إلى المالك الأصلي مرة أخرى، حتى لا يستدعوا الذكريات السيئة بفراق الأحبة، كما أنها سجلت كواليس وذكريات كثيرة في هذا المنزل، وبحثت في كافة الأشياء الموجودة القديمة في المنزل.

 

وأوضحت أنها طبقت قواعد الإعلام في هذا العمل السينمائي القصير، منوهة بأنها خريجة قسم الصحافة من كلية الإعلام جامعة القاهرة، وحصلت على ورشة في التلفزيون عام 2016 وهي ما مكنها من عمل هذا الفيلم، كما أنها الآن تتعامل مع السينما على أنها عمل خاص به وليس هواية فقط.

مخرجة أبو المحاسن الشاذلي كريمة عوض مصر اخبار التوك شو

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