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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قوافل سكانية لتقديم الخدمات الطبية لأهالي قرى الحسنة

قوافل سكانية لقري
قوافل سكانية لقري مركز الحسنة

واصل مركز ومدينة الحسنة محافظة شمال سيناء، استقبال القوافل السكانية والطبية و الثقافية   لنشر التوعية وتقديم الخدمات  اللازمة للأهالي بمركز ومدينة الحسنة في شتي المجالات ، وذلك بمقر الشباب والرياضة  بقرية المنبطح مركز  الحسنة ، تحت إشراف وتنفيذ رئاسة مركز ومدينة الحسنة بالتعاون مع إدارة الشباب والرياضة ، الإدارة الصحية والإدارة التعليمية بالحسنة.

بحضور نوال سالم مقرر فرع المجلس القومي للسكان بشمال سيناء وبمشاركة الأزهر الشريف ومديرية الصحة، مديرية الشباب والرياضة، مديرية الطب البيطري، والهلال الأحمر، وهيئة محو الأمية وتعليم الكبار.

 

خدمات صحية لأهالي القرية

 

و قدمت القافلة خدمات صحية لأهالي القرية  والتجمعات المحيطة بها ،  وذلك بإجراء الكشف الطبي علي المواطنين وتقديم العلاج بالمجان وتنظيم الأسرة ، والصحة الإنجابية وخدمات بيطرية ، وعقد ندوات دينية وتثقيفية و امتحانات محو أمية ، ودعم نفسي للأطفال ، وتقديم لقاح كورونا للراغبين.

 

 

وقال المحاسب سعد بغدادي،  أن  القوافل تعمل على توعية المواطنين، وتقدم الخدمات  بقرى منطقة وسط سيناء لنشر الخطاب الديني الوسطي مع تقديم كافة الدعم وتذليل كافة العقبات لتحقيق أهداف تلك القوافل .

حيث تم تنفيذ ندوة ثقافية تحت عنوان" مجابهة الفكر المتطرف ".. وألقت  الضوء على خطورة الفكر المتطرف وأسبابه وكيفية التصدي له حتي لا يبث سمومه في عقول وأفئدة أبناءنا من النشء والشباب.
 

كما  تم توقيع الكشف الطبي على عدد كبير من المواطنين في تخصصات الباطنة ، والأطفال ، الجلدية ، والنساء بجانب تلقي لقاح كورونا ، وإجراء اختبارات محو أمية استكتاب عدد من أبناء القرية امتحانات محو أمية لعدد من المواطنين. 
وفي مجال الطب البيطري، تم فحص وتحصين عدد من الحيوانات من الماعز والأغنام والماشية.

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الحسنة قرى قوافل سكانية المواطنين

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