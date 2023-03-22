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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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خالد ميري: لم يلتحق بصاحبة الجلالة منذ 2019 أكثر من 500 صحفي

خالد ميري
خالد ميري

أكد الكاتب الصحفي خالد ميري رئيس تحرير جريدة الأخبار، أنه منذ عام 2011 حدثت هجمة كبيرة للتعيين في المؤسسات الصحفية القومية، ولم يكن هناك أحد يمكنه منع التعيين، وصدرت عشرات الصحف الجديدة وحصلت كلها على تراخيص، وهذا ما انعكس في القيد على النقابة.

 

وأضاف ميري خلال حواره مع الاعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة cbc: "الجمعية العمومية كان عددها 6 آلاف صحفي، ولكن هذا العدد زاد بشكل كبير من 2011 إلى 2015، لكننا عملنا على وضع سقف للقبول ووقفنا قيد صحف كثيرة، وعندما حدثت مشكلة في بعض الصحف، مثل أزمة فصل في المصري اليوم وقفنا القيد من المصري اليوم، لكننا ألغينا هذا القرار بعد عامين".

وتابع، أنه نتيجة قواعد الصارمة التي طُبقت منذ عام 2019 حتى عام 2023 لم يدخل النقابة أكثر من 500 صحفي، كما أن الصحافة الحزبية والخاصة أصبحت هي الغالبة في القيد، مشددًا على وجود حاجة إلى تعديل قانوني واضح يضع شروطا واضحة لمن يمارس هذه المهنة.

 

الصحفي ة قصواء الخلالي الصحف الجديدة النقابة قانوني

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