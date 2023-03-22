18 ألف جنيه .. سعر تذكرة حفل أصالة وإليسا فى الكويت

تستعد كل من أصالة وإليسا لإحياء حفل غنائى ضخم فى الكويت، ضمن حفلات صيف الكويت، شهر مايو القادم.



وطرحت الشركة المنظمة تذاكر الحفل عبر موقعها الإلكتروني بأكثر من فئة مختلفة وتحديدا تضمنت التذاكر 9 فئات الأولى وهي فئة الـVVIP وسعرها 180 دينار كويتي أى ما يعادل 18 ألف جنية مصري، والفئة الثانية VIP وسعرها 150 دينار كويتي.



أما الفئة الثالثة وهي فئة Royal وسعرها 120 دينار والفئة الرابعة فئة Diamond A وسعرها 110 دينار والفئة الخامسة فئة Diamond B وسعرها 100 والفئة السادسة فئة Platinum وسعرها 80 دينار.



أما الثلاث فئات الأخيرة فهم فئة Gold وسعرها 70 دينار وفئة Silver وسعرها 60 دينار والفئة الأخيرة فئة Bronze وسعرها 40 دينار.



أصالة تهنىء والدتها بعيد الأم

هنأت الفنانة أصالة نصري، والدتها بمناسبة عيد الأم، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

ونشرت أصالة صورة لوالدتها، وعلقت كاتبة: “كلّ سنه وأنتي أمّي الحبيبه الّلي غمرتني إهتمام وحنيّه وبتخلّيني عيش طفله شلتي عنًي كلّ اللي كان لازم أنا شيله وعملتيه بكلّ حب وطيبه وحنان ياأمّ الحنان ياأمّي .. الله يحفظ كلّ أمً بهالدنيي ويحفظ أمّي ويمتعها بالصحّه والعافيه وطول العمر والفرح آمين يارب العالمين”.

أصالة تطرح ما عرفتك

وكانت قد طرحت المطربة أصالة أغنيتها الجديدة ماعرفتك، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وباقي المنصات الإلكترونية الموسيقية.

ونشرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام- جزءًا من أغنية ما عرفتك لـ أصالة نصري، مشيرة إلى طرحها عبر جميع منصات السوشيال ميديا وموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

أخر حفلات إليسا

وأحيت المطربة اللبنانية إليسا حفل غنائى ضخم يوم 10 من شهر مارس الحالى فى الدوحة داخل أحد الفنادق الكبرى هناك وشاركتها فى إحياء الحفل اللبانية هيفاء وهبي. وحرصت إليسا خلال الحفل على الاحتفال بعيد ميلاد هيفاء وهبى على المسرح وقدم لها التهنئة عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام.

