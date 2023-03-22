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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الصلح خير بين محمد الشقنقيري وعلاء نبيل

صدى البلد

حرص الفنان محمد الشقنقيري، على التواجد أمس بقطاع الناشئين بنادي زد بالسادس من أكتوبر ، يأتي هذا من أجل عقد جلسة مع الكابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بالنادي .


حيث حدث سوء تفاهم بين الثنائي ، على خلفية مباراة فريق الناشئين بنادي الزمالك ونادي زد مواليد 2006 والتي خسرها الفريق الأبيض بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين لصالح زد .

وقام الشقنقيري بمهاجمة التحكيم وقال " تحدثت عن الظلم التحكيمي في مباراة الزمالك ضد زد عام 2006 والتي خسرها الفريق الأبيض في آخر الدقائق، ولم أذكر اسم علاء نبيل مطلقًا ، وإن علاء نبيل من أفضل رؤساء قطاع الناشئين في مصر، ولا يمكن انتقاده في شخصه".

وأشار الشقنقيري أن ما قاله  هو أن أحد أفراد الجهاز الفني لنادي زد شتم حارس نادي الزمالك، ولم يذكر اسم أي شخص، واندهش من الخسارة في آخر 6 دقائق بعدما كان الزمالك فاز بنتيجة 2-0، وبالتالي قام بتوجيه انتقاد شديد إلى التحكيم.


وحرص الفنان المصري على التواجد بنادي زد من أجل توضيح سوء التفاهم ، ولحرصه الشديد على احترامه الكابتن  علاء نبيل ، ومن أجل دوام العلاقات الجيدة بينهم ، وقام رئيس قطاع الناشئين بنادي زد بالترحيب الشقنقيري ، ودعوته من أجل متابعة مباراة فريق الناشئين مواليد 2006 ، والتي فاز بها فريق كرة القدم بنادي زد ، علي فريق المقاولون العرب بنتيجة ستة أهداف مقابل هدفين ، تحت قيادة الألماني جيدو هوفمان المدير الفني للفريق .

يأتي ذلك في إطار مباريات بطولة الجمهورية للموسم الرياضي 2022/2023 ليحافظ الفريق على صدارة الدوري.
 

وقام الثنائي بصحبة مسؤولي نادي زد بالحديث عن الرياضة والتطوير في قطاعات الناشئين المختلفة ، من أجل النهوض بالكرة المصرية ، واختتمت جلسة التصالح بالتقاط بعض الصور التذكارية بينهم .

 

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