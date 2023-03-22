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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخص في حادث تصادم سيارتي نقل بالطريق الإقليمي بالشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقي شخص مصرعه في حادث تصادم سيارتي نقل أعلي الطريق الإقليمي بعد كارتة بلبيس.

 وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفي بليس تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة ورفع أثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

 

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي بلبيس بإستقبال "عوض أ ع" 28 سنة مقيم السنبلاوين "جثة هامدة" وتم التحفظ علي الجثة بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

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وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابته التي أودت بحياته إثر وقوع حادث تصادم سيارتين نقل اعلي الطريق الإقليمي بعد كارته بلبيس وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفي بليس تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة ورفع أثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

الشرقية حادث تصادم النيابة العامة الحركة المرورية الأجهزة الامنية حركة المرور الطريق الاقليمي

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