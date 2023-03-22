ننشر كراسة الشروط الخاصة بوحدات سكن كل المصريين 4

طرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لإعلان "سكن كل المصريين٤ "، لمتوسطي وفوق متوسطي الدخل، والذى يتضمن وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري.

وتقع الوحدات السكنية المطروحة في الإعلان في مدن: القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، وبياض العرب بمحافظة بني سويف، والعصلوجي بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، والغردقة وسفاجا بمحافظة البحر الأحمر، ودمنهور بمحافظة البحيرة، ومدينتي الزرقا وشطا بمحافظة دمياط.

وتتنوع في مساحتها، وتبدأ مساحات الوحدات السكنية المطروحة من 75 مترًا وتصل إلى 127 مترًا.

وتنشر صدى البلد كراسة الشروط الخاصة بوحدات سكن كل المصريين 4

https://drive.google.com/file/d/1zbCskyPk8Yk-YkKZtJBf-NsPHyAGjaGa/view?usp=drivesdk