مسئولو الإسكان في جولة تفقدية لمشروعات تطوير منطقة مثلث ماسبيرو.. صور

قام المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بمنطقة تطوير مثلث ماسبيرو، يرافقه المهندس محمد الغمراوي، رئيس جهاز تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، ومسئولو الجهاز والمشروعات.





وخلال الجولة، تفقد مساعد نائب رئيس الهيئة ومرافقوه، مشروع الإسكان البديل والبرج الاستثماري والبرج الإدارى، حيث شاهدوا الوحدات السكنية الجاهزة لتسليمها للمواطنين الراغبين فى العودة للمنطقة، كما اطَّلعوا على نماذج تشطيب البرج الاستثمارى والبرج الإدارى، لمتابعة سير الأعمال وإزالة أي معوقات بجانب تفقد الأعمال بمشروعي أبراج ماسبيرو وأبراج النيل ماسبيرو.





وشدد مسئولو الوزارة على ضرورة الانتهاء من تلك المشروعات فى المواعيد المقررة لها، كما اجتمعوا مع مسئولي المكاتب الاستشارية المُشرفة على تلك المشروعات والشركات المنفذة، وطالبوا بسرعة رفع معدلات التنفيذ حتى يتم الانتهاء من تلك المشروعات فى المواعيد المقررة لها.



جدير بالذكر أن مشروع الأبراج بمنطقة ماسبيرو، يتكون من دور بدروم ( جراج سفلى ) بمسطح 19220 م2، سعة 353 سيارة، ودور أرضي ( تجاري ) بمسطح 16970 م2، ودور أول ( جراج علوى ) بمسطح 15800 م2، سعة 280 سيارة، وبرجين للسكن البديل لمن وافق من سكان منطقة "مثلث ماسبيرو"، على خيار العودة إليها بعد تطويرها، ويتكون كل منهما من 18 دوراً سكنيا بإجمالى 468 وحدة سكنية، وبرج ثالث بارتفاع 23 دوراً سكنيا بإجمالي 134 وحدة سكنية، وبرج رابع ( برج إدارى ) يتكون من بدروم + دور أرضى تجارى، و15 دورأ متكررا.







كما يضم المشروع، أبراج النيل ماسبيرو، وتحتوي على 3 أبراج سكنية، بارتفاع 30 دوراً، بها 774 وحدة سكنية بمساحات مختلفة، ومُنشأ معلق يعلو الأبراج بداية من الدور الـ26، ويربط بين الـ3 أبراج، وبه 8 وحدات سكنية، وفيلتان متميزتان، وترتكز الأبراج السكنية على قاعدة من دور أرضي وأول وثان تحتوي على أنشطة تجارية وإدارية وترفيهية، بجانب 3 أدوار بدروم، تحتوي على أماكن انتظار السيارات تسع 1272 سيارة وخدمات عامة للمباني، ومحطة كهرباء تخدم منطقة ماسبيرو بقدرة 80 ميجاوات، كما أنه يتم تنفيذ مشروع أبراج ماسبيرو، ويتكون من برجين ( برج فندقى وسكنى – برج إدارى)، وبدروم، ويُقام على مساحة 8419 م2.



