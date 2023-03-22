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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انتشال جثة غريق وإصابة شاب بصعق كهربائي في حوادث متفرقة بالمنيا

انتشال جثة غريق بالمنيا
انتشال جثة غريق بالمنيا

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالمنيا ، من انتشال جثة مجهولة لغريق من داخل ترعة الإبراهيمية أمام قرية منسافيس التابعة لمركز أبوقرقاص في جنوب  المنيا، وتم التحفظ عليها بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، فيما أصيب شاب بصعق كهربائي داخل منزله بمركز سمالوط.

 تم نقلهما للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بعثور الأهالي علي جثة غريق بترعة الإبراهيمية أمام قرية منسافيس بالوحدة المحلية لأبيوها في مركز أبوقرقاص.

بانتقال قوات الإنقاذ النهري ورجال المباحث الجنائية تم انتشال الجثة وتبين بالفحص أنها لذكر عمره 45 عاما تقريبا، مجهول الأسم والعنوان وتم التحفظ عليها بالمشرحة وإتخاذ إجراءات النشر عنها للتوصل للأهلية، وأخُطرت النيابة العامة للتحقيق.

كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من مستشفي سمالوط النموذجي، بوصول رمضان. ا. ع 20 عاما، مقيم بقرية جبل الطير بشرق النيل، مصابا بغيبوبة تامة وحروق باليدين.

وبالانتقال وإجراء التحريات الأولية تبين تعرضه لصعق كهربائي سببه ماس داخل منزله الكائن بقرية جبل الطير البحرية التابعة للوحدة المحلية لبني خالد بمركز سمالوط.

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