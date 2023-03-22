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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بدأت بأسوان والقادم أسوأ.. تنبؤات العالم الهولندي تتحقق في 6 دول|فيديوجراف

تنبؤات العالم الهولندي
تنبؤات العالم الهولندي تثير مخاوف العالم

تنبؤات العالم الهولندي بشأن زلازل مارس وما شهده العالم بالفعل خلال الساعات الماضية من زلزال أفغانستان وباكستان والهند، بالإضافة إلى زلزال أسوان وزلزال كوستاريكا، جاءت بعد تغريدة مرعبة لهيئة تابعة لـ العالم الهولندي فرانك هوجربيتس، والذي تنبأ بوقوع عدة زلازل جديدة بدءًا من اليوم الأربعاء 22 مارس، حيث تعرضت محافظة أسوان جنوب مصر فجر اليوم لزالزال بلغت قوته 4 ريختر. 

زلزال أسوان 

المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أكد أن مصر تعرضت لزلزال على عمق واحد كيلومتر في الساعة الثانية صباح الأربعاء 22 مارس. 

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