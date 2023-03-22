عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قوى عاملة الإسكندرية توفر 44 فرصة توظيف للشباب بعروس المتوسط

صدى البلد

أعلنت مديرية القوي العاملة بمحافظة الإسكندرية، عن تنظيم لقاءات للشباب من الجنسين بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال بالمحافظة ،وتنظيم مقابلات شخصية للمتقدمين من الشباب من الجنسين مع مسئولي جمعية رجال الأعمال بقاعة المديرية ، لشغل 44 فرصة عمل للشباب من الجنسين وذلك بالتعاون مع الجمعية .

وذلك تنفيذاً لتكليفات وزير القوى العاملة حسن شحاته بتوفير فرص عمل لائقة حقيقية للشباب من الجنسين بالتعاون والتنسيق مع شركات القطاع الخاص والاستثمارى بالمحافظات مع إعطاء الأولوية لذوي الهمم فى الحصول على تلك الفرص .

وقال محمد كمال وكيل المديرية ، إنه جارى عمل المقابلات لـ 24 من المتقدمين واستكمال أوراق المرشحين وتحرير عقود العمل والتأمين عليهم والانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بالتعيين ،   وتتضمن الوظائف مجموعة من المزايا منها عقد عمل سنوي قابل للتجديد ، وفرص للتثبيت داخل الشركة ، وعلاوة استثنائية ، وتأمين إجتماعي، وزيادة سنوية 10% رعاية صحية واجتماعية ، فضلا عن صرف منح للمناسبات والاعياد .

حضر اللقاء مي مطاع مدير إدارة بحوث العمالة ، وعزيزة محمد صابر باحث بالادارة ، وسعاد رمضان مدير مكتب تشغيل المنتزه .

وأضاف وكيل المديرية  ،أن أحد مسئولي الجمعية قام بتوضيح طبيعة العمل والامتيازات المقدمة ، مؤكدا  ان ذلك يأتى فى إطار توجيهات وزير القوى العاملة بالاهتمام بالشباب وتوظيفهم في وظائف حقيقية من أجل مواجهة تحديات البطالة بتوفير فرص عمل لائقة  للشباب من خلال التنسيق والتعاون مع القطاع الخاص ، مشيراً إلى أن ذلك يتواكب مع الجهود المبذولة من المحافظة ضمن المبادرات الرئاسية حياة كريمة  لتوفير فرص عمل لحملة المؤهلات العليا من الجنسين بجميع التخصصات .

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

320 جنيهًا دفعة واحدة.. زلزال يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

رسميًا| هبوط كبير في أسعار الدواجن البيضاء قبل ساعات من رمضان.. الأسباب والتفاصيل

57 جنيهًا مرة واحدة|مفاجأة بأسعار الدواجن الآن مع دخول أطنان الفراخ البرازيلي

ادعولي.. أول رد من إمام عاشور على انتقاله للأهلي| تفاصيل

هيتوقف| محامي كهربا يُفجر مفاجأة جديدة بشأن غرامة الزمالك

مفاجأة مدوية.. وكالة فيتش سوليشنز تكشف عن بشرى سارة بشأن الجنيه

عامر حسين يكشف مفاجأة بعد انسحاب الأهلي من كأس الرابطة

سيناريوهات مختلفة.. رد مفاجئ من ميتلاند الدنماركي على انضمام إمام عاشور للأهلي

ترشيحاتنا

بقصر الأمير طاز.. تعرف على حفلات صندوق التنمية الثقافة في رمضان

هذه الأبراج الأكثر جدلا.. احذر منهم في رمضان

رئيس الأركان يشهد بياناً للتكتيكات الصغرى والمهارة فى الميدان لإحدى تشكيلات الجيش الثانى الميدانى

قوى عاملة الإسكندرية توفر 44 فرصة توظيف للشباب بعروس المتوسط

رانيا يوسف تكشف لأول مرة أسباب طلاقها من محمد مختار

جهاز حماية المستهلك ينعى والد المهندس أيمن حسام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. شاكيرا تبكي في محل حلوى شهير في نيويورك |ما السر؟

بفستان لافت...إطلالة زوجة إمام عاشور في زفهاهما تثير الجدل على السوشيال ميديا

يعيش حتى 20 عاما.. اكتشاف عنكبوت الباب المسحور في أستراليا

بعد وفاة 5 أشخاص في أفريقيا.. معلومات صادمة عن فيروس ماربورج

فيديو

مسلسلات رمضان 2023.. قوة الشوق تربط قلب روجينا على كلمات ياسين التهامي

تراجع أسعار الذهب والدولار اليوم الأربعاء| شاهد

لحظة بكاء إعلامية شهيرة بسبب قصيدة مؤثرة

مسلسلات رمضان 2023.. مغامرات خالد النبوي مع شخصية الشافعي في رسالة الإمام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

صيام الضمير وتهذيب النفس

مديحة عاشور

ما بعد عيد الأم

هند عصام

أمي.. وكفى

عبد المعطى أحمد

انتصارات وفتوحات شهر الصيام

د.هادي التونسي

ابدع شيئا

مني أحمد

الفكرة

نهال علام

كتف في كتف

دينا أحمد علي

تمكين المرأة بالتحول الرقمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ