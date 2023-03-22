قوى عاملة الإسكندرية توفر 44 فرصة توظيف للشباب بعروس المتوسط

أعلنت مديرية القوي العاملة بمحافظة الإسكندرية، عن تنظيم لقاءات للشباب من الجنسين بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال بالمحافظة ،وتنظيم مقابلات شخصية للمتقدمين من الشباب من الجنسين مع مسئولي جمعية رجال الأعمال بقاعة المديرية ، لشغل 44 فرصة عمل للشباب من الجنسين وذلك بالتعاون مع الجمعية .

وذلك تنفيذاً لتكليفات وزير القوى العاملة حسن شحاته بتوفير فرص عمل لائقة حقيقية للشباب من الجنسين بالتعاون والتنسيق مع شركات القطاع الخاص والاستثمارى بالمحافظات مع إعطاء الأولوية لذوي الهمم فى الحصول على تلك الفرص .

وقال محمد كمال وكيل المديرية ، إنه جارى عمل المقابلات لـ 24 من المتقدمين واستكمال أوراق المرشحين وتحرير عقود العمل والتأمين عليهم والانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بالتعيين ، وتتضمن الوظائف مجموعة من المزايا منها عقد عمل سنوي قابل للتجديد ، وفرص للتثبيت داخل الشركة ، وعلاوة استثنائية ، وتأمين إجتماعي، وزيادة سنوية 10% رعاية صحية واجتماعية ، فضلا عن صرف منح للمناسبات والاعياد .

حضر اللقاء مي مطاع مدير إدارة بحوث العمالة ، وعزيزة محمد صابر باحث بالادارة ، وسعاد رمضان مدير مكتب تشغيل المنتزه .

وأضاف وكيل المديرية ،أن أحد مسئولي الجمعية قام بتوضيح طبيعة العمل والامتيازات المقدمة ، مؤكدا ان ذلك يأتى فى إطار توجيهات وزير القوى العاملة بالاهتمام بالشباب وتوظيفهم في وظائف حقيقية من أجل مواجهة تحديات البطالة بتوفير فرص عمل لائقة للشباب من خلال التنسيق والتعاون مع القطاع الخاص ، مشيراً إلى أن ذلك يتواكب مع الجهود المبذولة من المحافظة ضمن المبادرات الرئاسية حياة كريمة لتوفير فرص عمل لحملة المؤهلات العليا من الجنسين بجميع التخصصات .

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