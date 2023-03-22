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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الفيوم يبحث مع وفد مقاطعة نينتشيا الصينية سبل التعاون المشترك

محافظ الفيوم أثناء
محافظ الفيوم أثناء لقائه مع الوفد

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، وانج لي، نائب حاكم منطقة نينتشيا ذاتية الحكم لقومية هوي الصينية، والوفد المرافق له، خلال زيارتهم لمحافظة الفيوم، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين، وتبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مقاطعة نينتشيا الصينية، ومحافظة الفيوم، في مجالات الاقتصاد والتجارة والتعليم والتقنية الزراعية، وغيرها.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والسفير على الحفني، نائب وزير الخارجية الأسبق، نائب رئيس جمعية الصداقة المصرية الصينية، ومن الجانب الصيني، لي جيون، نائب السكرتير العام لحكومة منطقة نينتشيا، وتشو شياو بينغ، رئيس مديرية التجارة، وتشانغ لي وي، نائب رئيس مكتب الشئون الخارجية، وماي شين فو، نائب رئيس مدينة نيتشوان.

وأعرب محافظ الفيوم، في كلمته، عن ترحيبه بجميع أعضاء وفد مقاطعة نينتشيا الصينية خلال زيارتهم لمصر، ومحافظة الفيوم، آملاً الوصول إلى نتائج مثمرة لهذه الزيارة، وتوسيع مجالات التعاون المشترك بين محافظة الفيوم، ومقاطعة نينتشيا، مع الاستفادة من نتائج بروتوكول التوأمة الذي تم توقيعه بين الجانبين عام 2008.

وأشار إلى تنوع مقومات الفيوم في المجال الزراعي والإنتاج الحيواني والداجني، وكذلك الحرف اليدوية التي تشتهر بها المحافظة منذ آلاف السنين، إضافة إلى المقومات الصناعية، لافتاً إلى اعتماد العديد من مصانع الفيوم على التقنية الصينية، نظراً للخبرة في هذا المجال وانخفاض تكلفتها.

كما أكد المحافظ، عمق العلاقات والروابط التاريخية بين الشعبين المصري والصيني، كونهما من أقدم الحضارات على وجه الأرض، فضلاً عن التقارب بين الدولتين على المستوى السياسي، مشيراً إلى زيارته لعدد من مقاطعات الصين، وملاحظته التشابه بين الشعبين المصري والصيني في الكثير من العادات والطقوس، والحرص على تقديس مفهوم الأسرة.

وأعرب محافظ الفيوم عن ترحيبه بالتوأمة وتبادل الخبرات مع مقاطعة نينتشيا الصينية، مثمناً الدعوة الكريمة من نائب حاكم منطقة نينتشيا، لزيارة المقاطعة وحضور معرض "الصين والدول العربية"، الذي سيقام خلال شهر سبتمبر المقبل، وتخصيص مساحة بالمعرض لمحافظة الفيوم بشكل مجاني لعرض منتجاتها من الحرف والصناعات اليدوية، موجهاً الدعوة للجانب الصيني لحضور مهرجان تونس للخزف والفخار والحرف اليدوية الذي سيقام قبل نهاية العام الجاري.

من جانبه قدم نائب حاكم منطقة نينتشيا، الشكر لمحافظ الفيوم، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكداً أن مصر والصين دولتان قديمتان عظيمتان تجمعهما أواصر التعاون المشترك والدبلوماسية منذ عهد قديم.

واستعرضوبرنامج زيارته لمصر ولقاءاته مع الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، والوكيل الأول لوزارة الصناعة والتجارة المصرية، كما استعرض نبذة عن الموقع الجغرافي، والأهمية التاريخية، والمقومات الاقتصادية لمقاطعة نينتشيا، وفرص الاستثمار المتاحة مع محافظة الفيوم، خاصة في مجال الزراعة والثروة الحيوانية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة، إضافة إلى مجال التعليم وتبادل الزيارات الطلابية.  

وأضاف، أن علاقات التوأمة بين محافظة الفيوم ومقاطعة نينتشيا التي بدأت عام 2008 تمثل نموذجاً ناجحاً للعلاقات المصرية الصينية الممتدة عبر العصور، متابعاً: "زرت عدداً من المناطق السياحية بمحافظة الفيوم مثل بحيرة قارون ووادي الريان والمحميات الطبيعية، وشعرت أنني في بلدي، لأن الفيوم تتشابه كثيراً مع مقاطعة نينتشيا في الكثير من الصفات".

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