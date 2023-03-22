تهديد قوي من حزب الله لـ إسرائيل.. ما القصة؟

أرسل الأمين العام "لحزب الله" اللبناني حسن نصر الله اليوم الأربعاء تهديدا قويا الي دولة الاحتلال حيث قال : "أي اعتداء إسرائيلي على لبنان على أي منطقة أو شخصية لبنانية كانت أو غير لبنانية سيؤدي إلى رد من جانب المقاومة".



وتعليقا علي عملية مجيدو؛ صرح حسن نصر الله قائلا : الحادثة التي جرت الأسبوع الماضي على الحدود مع فلسطين المحتلة أربكت الاحتلال"، موضحا أن "صمت حزب الله بشأن الحادثة هو جزء من إدارته للمعركة مع إسرائيل".

وقال نصر الله أيضا : "فليحقق الإسرائيليون حول ما حدث وعندما يصلون إلى النتائج يبنى على الشيء مقتضاه..حزب الله ليس معنياً في التعليق على كل ما يحدث".

وتابع: "أقول لوزير الأمن الإسرائيلي (وزير الدفاع) "بلط البحر" وليفعل ما يريد والتهديد لا يقدم ولا يؤخر"، لافتا إلى أن "إسرائيل اليوم مأزومة ولم يمر الكيان في تاريخه بهذا الكم من اليأس والإحباط والوهن".

واردف نصر الله: "الحكومة الإسرائيلية هي حكومة فاسدين ومتطرفين ومجانين، والحمقى في الحكومة الإسرائيلية يكشفون حقيقة الكيان التي يخفيها غيرهم".

واستطرد نصر الله: "مسألة الحدود البحرية أثبتت أن العدو يخشى خوض حرب مع لبنان وما يهددوننا به قد يكون سبب زوالهم، وأي اعتداء إسرائيلي على لبنان على أي منطقة أو شخصية لبنانية كانت أو غير لبنانية سيؤدي إلى رد من جانب المقاومة".