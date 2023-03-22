عروض مسرحية وفنون شعبية ضمن فعاليات القومي لثقافة الطفل في رمضان

يقدم المركز القومي لثقافة الطفل، برئاسة الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، خلال شهر رمضان، برنامجًا فنيًا، وفعاليات ثقافية لرواد الحديقة الثقافية بالسيدة زينب، خلال الفترة من 8 إلى 19 رمضان، بالتعاون مع قطاعات الوزارة.

ويشمل لقاءات مع الأطفال الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير في كافة مجالات الجائزة، إلى جانب إقامة معارض فنون تشكيلية للفائزين في مجال الرسم، وتنظيم عدد من الورش الفنية في مجالات "الرسم، والحكي، والدمج"، كما تُقدم عروض مسرحية للأطفال، وفنون شعبية واستعراضية، و الأراجوز وخيال الظل، إضافة إلى إقامة مجموعة من الندوات التثقيفية والفكرية، وإقامة معرض لكتب الأطفال.

كما يعرض المركز، برنامجًا حافلًا "أونلاين" على قناته على اليوتيوب، وصفحته على الفيسبوك، طول الشهر، وتشمل ورش حكي وورش تدريبية على الحرف والفنون.

بينما يعرض المركز القومي للسينما، برئاسة المونتيرة منار حسني، عددًا من الأفلام التسجيلية خلال الشهر منها فيلم "مملكة الحسين"، "سكر معقود"، "الخيامية"، "مسجد السلطان حسن"، وذلك بالمواقع التابعة له.