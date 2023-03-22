انطلاق أول صلاة تراويح بالجامع الأزهر بجزء كامل برواية قالون والسوسي

انطلقت الآن أول صلاة «تراويح» في رمضان لهذا العام 1444هـ- 2023م بالجامع الأزهر، وتقدم المصلين فضيلة أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، ونخبة من علماء الأزهر وقياداته، ويؤُم المصلين الشيخ أسامة الحديدي، المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، والشيخ محمد عليوة، والدكتور عماد عبد النبي، من قراء الجامع الأزهر، وتؤدى صلاة التراويح اليوم برواية قالون عن نافع ورواية السوسي عن أبي عمرو.

ويقوم المركز الإعلامي للأزهر الشريف ببث صلاة العشاء والتراويح مباشرة عبر صفحات ومنصات الأزهر الشريف وقطاعاته المختلفة وصفحة الجامع الأزهر على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدد من الكاميرات التي تغطي أروقة وصحن الجامع الأزهر، لنقل روحانيات وشعائر الشهر الكريم إلى الناس في كل مكان،

وتعد صلاة التراويح ودروسها الحدث الأبرز الذي يقوم به الجامع الأزهر كل عام بالتعاون مع المركز الإعلامي للأزهر، مع نقلها مباشرة عبر صفحات ومنصات الأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تؤدى صلاة التراويح هذا العام بواقع (20) ركعة يوميًّا، يؤديها (12) قارئًا، مع تنظيم «درس التراويح» ويحاضر فيه بالتعاون مع هيئة كبار العلماء وأساتذة جامعة الأزهر، كما ينظم الجامع أداء صلاة التراويح بمسجد مدينة البعوث الإسلامية، بواقع (20) ركعة يوميًّا، يؤديها (12) قارئًا.