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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

منخفض جوي متعمّق.. أمطار رعدية تصل إلى السيول في ثاني أيام رمضان

صدى البلد

توقع الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ،  سقوط أمطار غزيرة تصل لحد السيول خلال يومى الجمعة والسبت المقبلين.

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ،  إنه متوقع حالة اضطرابات قوية في التقلبات الجوية خلال الفترة من الجمعة 24 /3 وحتى الاثنين 27 / 3 / 2023 في صورة أمطار غزيرة رعدية وسيول وانخفاض حاد في درجات الحرارة ونشاط للرياح.

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وأكد " فهيم" خلال تصريحات له ، أن هيئة الأرصاد الجوية تحذّر من تأثر البلاد بامتداد منخفض البحر الأحمر (منخفض السودان) مصحوباً بمد رطوبي عالٍ يؤثر على مناطق واسعة من الوجه البحري والساحل الشمالي وسيناء والبحر الأحمر وشمال الصعيد، ويصاحبه منخفض جوى متعمق في طبقات الجو العليا.

وأشار إلي أن هناك هطول أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا وقد يتشكل سيول في مناطق سيناء والبحر الأحمر ، وتبدأ الأمطار فجر الجمعة على أقصى الساحل الشمالي الغربي ( السلوم وسيوه) وتتقدم الجبهة الممطرة طوال يوم الجمعة لتشمل كل الساحل الغربي والظهير الصحراوي وبالكامل والدلتا والقاهرة ومدن القناة وسيناء.
 

وأكد أن الأمطار تستمر يوم السبت على الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد ومدن القناة وسيناء و تنتهي الحالة بداية من فجر الأحد.

انخفاض درجات الحرارة 

ومن المتوقع أيضا أن يطرأ انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة أيام السبت والأحد والاثنين لتنخفض الحرارة ليلاً إلى ما دون الـ 12 °م كما يساعد نشاط الرياح على زيادة الإحساس ببرودة الطقس.

ومن المتوقع حدوث نشاط ملحوظ في الرياح تكون يوم السبت وتتركز على مناطق الصعيد والصحراء الغربية وقد تأتي محمّلة بالرمال والاتربة على مناطق الوادي الجديد وجنوب الصعيد.

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