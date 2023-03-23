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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إحباط 3 محاولات تهريب بضائع عبر منافذ الجمهورية خلال 24 ساعة

قوات الشرطة
قوات الشرطة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة فى مجال تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط (3) قضايا.

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (2173) مخالفة مرورية متنوعة و فى مجال الأمن العام تم ضبط (30) قضية و فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (253) حكم قضائى متنوع و فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات" تم ضبط (8) قضايا.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

وزارة الداخلية الامن العام البضائع محاولات تهريب الهجرة غير الشرعية مكافحة الجريمة

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