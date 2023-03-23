البنك الدولي يعلن عن رقم صادم لإعادة إعمار أوكرانيا

قدر تقرير للبنك الدولي تكلفة تعافي أوكرانيا وإعادة بنائها من الحرب بمبلغ 411 مليار دولار على مدى العقد المقبل، مشيرا إلى أن تكلفة إزالة أنقاض الحرب وحدها تصل إلى 5 مليارات دولار.

وقال البنك في تقريره إنه قد "تأكد مقتل ما لا يقل عن 9655 مدنياً، من بينهم 465 طفلا فيما تضرر ما يقرب من مليوني منزل وأكثر من مؤسسة من كل خمس مؤسسات للصحة العامة. كذلك تضرر أو سلب 650 سيارة إسعاف".

وأضاف التقرير: "لقد تبين أن 135 مليار دولار ضرر مباشر للمباني والبنية التحتية حتى الآن، دون احتساب الأضرار الاقتصادية الأوسع".

وقالت آنا بييردي، نائبة رئيس البنك الدولي لأوروبا وآسيا الوسطى، للصحفيين، إن الضرر كان سيكون أسوأ لولا الدفاع القوي للقوات الأوكرانية.

تطهير الروس

في سياق متصل، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، إنه "يرجو أن تساعده قوة الصلاة في شهر رمضان المبارك على تطهير أوكرانيا من شر الملحد الروسي".

وأضاف فولوديمير زيلينسكي في مقطع فيديو نشره على تويتر، أن "أولئك الذين لا يؤمنون حقًا بأي شيء، قادرون على مثل هذا الإرهاب".

وأعرب زيلينسكي عن أمنياته، أن "يبدأ شهر رمضان المقبل بسلام والأرض الأوكرانية خالية بأكملها من التواجد الروسي".