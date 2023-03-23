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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مع نسمات فجر رمضان..مدرب أجنبي يعلن إسلامه وينطق الشهادتين في السعودية

مدرب نادي احد السعودي
مدرب نادي احد السعودي يعلن اسلامه

مع نسمات فجر أول ايام شهر رمضان المبارك، انتشر مقطع فيديو لمدرب أجنبي محترف لأحد الأندية السعودية أثناء إعلان إسلامه ونطق الشهادتين خلال مؤتمر رسمي للنادي، في حدث جذب أنظار الملايين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي. 
 

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وأظهر مقطع الفيديو اشهار المدرب الروماني “بورقا دانيلو” اسلامه في المملكة العربية السعودية والنطق بالشهادتين في حالة من الفرحة التي تملكت الحضور.

وتناقلت وسائل الإعلام فيديو "دانيلو" المدير الفني لفئة براعم 15 عاماً في نادي "أُحُد" السعودي لكرة القدم وهو ينطق الشهادتين داخل قاعة المركز الإعلامي في النادي، بحضور حيان بن مثني اليافعي، ممثل مكتب جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمنطقة المدينة المنورة.

وبحسب البيان النادي، فإن "دانيلو" أبدى سعادته بالانضمام إلى الأسرة الإسلامية، ووجّه شكره لإدارة النادي وكافة منسوبيه، وقال: "أبعث كل الحب لجميع من هنأني".

وكانت كرة القدم السعودية شهدت خلال السنوات الماضية إشهار إسلام العديد من المدرّبين واللاعبين وغيرهم.



نادي أحد السعودي

 

ويحتل حالياً نادي "أحد" المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي الممتاز لكرة القدم تحت الـ15 عاماً برصيد 41 نقطة.

مع نسمات فجر أجنبي السعودية الشهادتين

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