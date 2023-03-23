شيء يخفونه.. وزير الخارجية الروسي يفجر مفاجأة بشأن نورد ستريم

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الخميس، إن روسيا لا تستبعد أن تعرقل الدول الغربية مشروع قرار موسكو الداعي إلى إجراء تحقيق في انفجارات نورد ستريم في مجلس الأمن الدولي، لكنها بذلك ستعترف بأن لديها ما تخفيه، وفقا لوكالة “تاس” الروسية.

وأوضح “لافروف”، في مؤتمر صحفي بعد محادثات مع نظيره البوروندي ألبرت شينجيرو، أن روسيا قدمت مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بتنظيم تحقيق محايد وموضوعي وشفاف في انفجارات نورد ستريم بمشاركة العديد من الخبراء الدوليين

ولفت إلى أن الصين تدعمنا في هذا القرار، ولكن الأمريكيين ردوا بعصبية شديدة، حتى أن سلوكهم يشبه الخوف من الذعر، حيث بدأوا على الفور في جمع مجموعة من الدول وإجبارهم على التصويت ضد قرارنا.

وتابع: ‏"لا أستبعد أن ينجحوا في الحصول على أصوات كافية لمنع المبادرة، ولكن بعد ذلك سيسمحون للجميع برؤية أن هناك شيئا يخفونه، وهذا سيؤكد موضوعية المعلومات التي قدمها الصحفي الاستقصائي الأمريكي سيمور هيرش".

‏وأوضح وزير الخارجية الروسي، أن الصحفي الأمريكي سيمور هيرش لايزال على اتصال بمصادره وقد يقدم مواد إضافية في المستقبل، مضيفا: "لكنني أكرر أن هذا ينبغي ألا يؤثر بأي شكل من الأشكال على عمل مجلس الأمن، الذي له واجباته وسلطاته، وينبغي أن ينفذها بالكامل، وسنسعى وراء الحقيقة".