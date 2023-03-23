فطر سريع الانتشار ليس له علاج بأمريكا.. تفاصيل

ساد رعب في أمريكا بسبب فطر نادر يقاوم العقاقير وقد يكون مميتا وينتشر بسرعة في أنحاء الولايات المتحدة تحذيرات أطلقها مسئولون بعد دراسة بحثية أوضحت أن الفطر "كانديدا اوريس" والذي يعرف أيضا بفطر البقع البيضاء بات يهدد حياة الآلاف في الولايات المتحدة الأمريكية وانتشر بكثرة في المراكز الصحية فما هذا الفطر وما أعراضه.

وعرضت قناة العربية الإخبارية تقريرا عن فطر ميكروبي والذي ينتشر من خلال العدوى بين البشر مكتشف لأول مرة في أذن مريض ياباني عام 2009 ومن أعراضه الأكثر شيوعا الحمى والقشعريرة مع بقع بيضاء مؤلمة داخل الفم وتشققات في زوايا الفم ومراكز السيطرة والوقاية على الأمراض قالت إن نحو 33% من المصابين بهذا الفطر يموتون فيما تعمل شركات ادويه على تطوير عقار لمحاربة الفطر القاتل.