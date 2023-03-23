خبير التنمية البشرية يقدم طرق لتنظيم الوقت في رمضان

قال الدكتور رأفت يوسف خبير التنمية البشرية هناك مقوله بأن الناجح لديه خطة والفاشل لديه تبريرات؛ مشيرا إلى أن أقوى دولة في العالم هي الصين بسبب وضع الخطط وتنفيذها بشكل ناجح.

أضاف رأفت يوسف خلال لقائه ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن من المفضل القيام بأداء المهام الصعبة او الثقيلة في بداية اليوم خلال رمضان حتى يتم إنجازها قبل الدخول في زحام الأنشطة اليوميه؛ مضيفا انه بالنسبة ليوم رمضان المقسم لما قبل الفطار وبعد الفطار ومن خلال ذلك يمكن تقسيم الأعمال التي لها أولوية في التنفيذ خلال الصباح الباكر ثم الأعمال اللطيفة والبسيطة قبل الإفطار.

أوضح خبير التنمية البشرية؛ أن من المفضل للاشخاص الذين يريدون إنجاز أعمالهم تقليل استخدام السوشيال ميديا واستغلال فترة ما بعد السحور بالاضافة إلى أن الجسم يفرز هرمون الكورتيزول في الفترة من 4 صباحا ل 8 صباحا وهذا الهرمون يساعد على التركيز فإذا كان هناك مهام تتطلب تركيز لا يمكن استغلال هذه الفترة والقيام بهذه المهام؛ منوها الى اهمية تحديد الأولويات حتى نقوم بانجازها ثم بعد ذلك نقوم بأداء المهام الاقل أهمية.

وتابع أن من الواجب على الوالدين مساعدة الوالدين لأبنائهم في القيام بأداء واجباتهم لكن بشرط أن تكون المساعدة بقدر بسيط وليست مساعدة كاملة وإلا يعتاد الطفل على ذلك ؛ مشيرا إلى أن أداء الواجبات والمذاكرة قبل النوم تحتفظ بها الذاكرة بشكل أفضل من أي وقت.