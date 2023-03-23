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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عمر جابر يعود لتشكيل الزمالك أمام البنك الأهلي بكأس الرابطة

عمر جابر
عمر جابر

أعلن طارق السيد لاعب نادي الزمالك عن عودة عمر جابر لتشكيل الزمالك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

 

 

وكتب السيد :"عمر جابر يعود لتشكيل الزمالك أمام البنك الأهلي بكأس الرابطة".

 

ويذكر أنه قد كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن عودة عمر جابر الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم  للتشكيل الأساسي للأبيض خلال مباراة البنك الأهلي المقبلة في بطولة كأس الرابطة.

ويفتقد الزمالك لخدمات كل من التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن الأساسي للإصابة التي يعاني منها بجزع في الرباط الداخلي للركبة، وأبعدته عن لقاء شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وفي نفس الوقت يفتقد الزمالك لخدمات محمد طارق مدافع فريق الشباب الذي يجيد اللعب في مركزي المساك والظهير الأيمن لتواجده مع المنتخب الأولمبي لخوض مباراة زامبيا في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا تحت 23 سنة.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه اليوم الخميس في الثالثة والنصف عصرا على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقرر لها يوم الأحد المقبل في دور الـ16 لبطولة كأس الرابطة .

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