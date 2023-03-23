الكتيبة 101 الحلقة 1.. آسر ياسين مرشد سياحي بجانب عمله الوطني

بدأت الحلقة الأولى من الكتيبة 101 منذ قليل على قناة on tv، وشهدت الحلقة الأولى أول ظهور لآسر ياسين حيث ظهر مع فوج سياحي يقوم بشرح معالم الآثار المصرية بجانب عمله الأمني.



كما ظهر عمرو يوسف والذي يجسد شخصية الرائد نور صلاح العزب أثناء تنفيذه لإحدي عمليات تطهير سيناء، حيث قام هو ومجموعة من أفراد الجيش بالسيطرة على إحدى المزارع التى كان يستولى عليها العناصر الإرهابية.

نبذة عن مسلسل الكتيبة 101

ويعتبر مسلسل الكتيبة 101، امتدادا للأعمال الدرامية الفنية المهمة ، التي تؤرخ جهود وبطولات رجال القوات المسلحة المصرية، للمشاهدين، خلال حربهم ضد العناصر الإرهابية والتكفيرية.

أحداث مسلسل الكتيبة 101

ويتناول مسلسل الكتيبة 101، بطولات هذه الكتيبة ورجالها البواسل، في التصدي للعناصر التكفيرية في العريش وسيناء، وسيرة الشهداء العطرة الذين جادوا بأرواحهم للدفاع عن أمن مصر وسلامتها، تلبية للقسم الذي أقسموه على أنفسهم.

وظهر في كواليس مسلسل الكتيبة 101، عدة مشاهد للعمليات العسكرية للجيش المصري في عمق سيناء، للتصدي للجماعات الإرهابية والتكفيرية، حيث يجسد الفنان آسر ياسين دور الرائد الشهيد خالد محمد دبور، فيما يجسد الفنان عمرو يوسف دور الرائد نور صلاح العزب.

آسر ياسين يكشف عن شخصيته

وكشف آسر ياسين عن شخصيته بـ مسلسل الكتيبة 101، كاتبًا: “المقدم خالد بيخدم في فترة من أصعب الفترات اللي مرت علي البلاد، انتظرونا رمضان ٢٠٢٣ الكتيبة 101”.

ويجسد الفنان محمود عبد المغني، دور الرائد هارون، كما يلعب الفنان محمد رجب، دور الشهيد أحمد الدرديري.

أبطال مسلسل الكتيبة 101

يشارك في بطولة مسلسل الكتيبة 101 عدد كبير من نجوم الفن من مصر والوطن العربي بجانب عمرو يوسف، آسر ياسين، وهم كل من فتحي عبدالوهاب، والفنان أحمد صلاح حسني كضيف شرف، والنجمة وفاء عامر وعدد كبير من النجوم، من إخراج محمد سلامة، وتأليف إياد صالح.