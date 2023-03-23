عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الكتيبة 101 الحلقة 1.. آسر ياسين مرشد سياحي بجانب عمله الوطني

آسر ياسين
آسر ياسين

بدأت الحلقة الأولى من الكتيبة 101 منذ قليل على قناة on tv، وشهدت الحلقة الأولى أول ظهور لآسر ياسين حيث ظهر مع فوج سياحي يقوم بشرح معالم الآثار المصرية بجانب عمله الأمني.
 

كما ظهر عمرو يوسف والذي يجسد شخصية الرائد نور صلاح العزب أثناء تنفيذه لإحدي عمليات تطهير سيناء، حيث قام هو ومجموعة من أفراد الجيش بالسيطرة على إحدى المزارع التى كان يستولى عليها العناصر الإرهابية.

 

نبذة عن مسلسل الكتيبة 101

ويعتبر مسلسل الكتيبة 101، امتدادا للأعمال الدرامية الفنية المهمة ، التي تؤرخ جهود وبطولات رجال القوات المسلحة المصرية، للمشاهدين، خلال حربهم ضد العناصر الإرهابية والتكفيرية.

 

أحداث مسلسل الكتيبة 101 

ويتناول مسلسل الكتيبة 101، بطولات هذه الكتيبة ورجالها البواسل، في التصدي للعناصر التكفيرية في العريش وسيناء، وسيرة الشهداء العطرة الذين جادوا بأرواحهم للدفاع عن أمن مصر وسلامتها، تلبية للقسم الذي أقسموه على أنفسهم. 

وظهر في كواليس مسلسل الكتيبة 101، عدة مشاهد للعمليات العسكرية للجيش المصري في عمق سيناء، للتصدي للجماعات الإرهابية والتكفيرية، حيث يجسد الفنان آسر ياسين دور الرائد الشهيد خالد محمد دبور، فيما يجسد الفنان عمرو يوسف دور الرائد نور صلاح العزب.

 

آسر ياسين يكشف عن شخصيته

وكشف آسر ياسين عن شخصيته بـ مسلسل الكتيبة 101، كاتبًا: “المقدم خالد بيخدم في فترة من أصعب الفترات اللي مرت علي البلاد، انتظرونا رمضان ٢٠٢٣ الكتيبة 101”.

 ويجسد الفنان محمود عبد المغني، دور الرائد هارون، كما يلعب الفنان محمد رجب، دور الشهيد أحمد الدرديري.

 

أبطال مسلسل الكتيبة 101

 يشارك في بطولة مسلسل الكتيبة 101 عدد كبير من نجوم الفن من مصر والوطن العربي بجانب عمرو يوسف، آسر ياسين، وهم كل من فتحي عبدالوهاب، والفنان أحمد صلاح حسني كضيف شرف، والنجمة وفاء عامر وعدد كبير من النجوم، من إخراج محمد سلامة، وتأليف إياد صالح.

الحلقة الأولى من مسلسل الكتيبة 101 الكتيبة 101 مسلسل الكتيبة 101 أحداث مسلسل الكتيبة 101 عمرو يوسف آسر ياسين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الهلال السوداني يطالب بتطبيق المادة 24 أمام الأهلي| ماذا تعني وهل يستجيب الكاف ؟

بعد حلقة محمد رمضان وضربة الكرسي .. أول تعليق من رامز جلال

تعرف على مدرب الزمالك الجديد.. مصري وله إنجازات سابقة

تضرب البلاد غدًا| ماذا تعرف عن نوة العوة وبرد العجوزة

وفاة الفنان مجدي عبد الوهاب وهذا موعد الجنازة

أحدها لم يخسر مباراة| من سيواجه الأهلي في ربع النهائي حال الصعود؟

أمطار رعدية غزيرة.. موجة غير مستقرة تضرب البلاد لمدة 72 ساعة

صن داونز يخطط لضم صفقة مفاجئة من الأهلي

موضوعات متعلقة

نشرة الفن .. تفاصيل الحلقات الأولى من مسلسلات رمضان.. ورانيا يوسف تكشف تفاصيل خلافها مع إحدى الفنانات

مسلسل كامل العدد الحلقة 3.. دينا الشربيني توافق على الزواج من شريف سلامة

رامز جلال يطرح أغنية برنامجه الجديد رامز نيفر إند

نجوم الدراما المصرية والخليجية والسورية على شاشة روتانا دراما في رمضان

مواعيد العرض الأول والإعادة.. الخريطة الكاملة لمسلسلات وبرامج dmc في رمضان

تعرف على مواعيد عرض مسلسل سره الباتع

محدش هيعرفه.. طه الدسوقي بأكثر من لوك في مسلسل صفارة

20 اسمًا جديدًا.. تعرف على الفنانين المنضمين للجزء الثاني من «رمضان كريم»|فيديو

ترشيحاتنا

مسلسل ستهم الحلقة 1.. قتل إياد نصار وارتداء روجينا زي الرجال

إرجاء جلسة توجيه لائحة اتهام جنائية لـ ترامب.. تعقيدات قانونية

أنباء غير سارة لـ محبي القهوة.. تفاصيل

عميد لاعبي العالم.. رونالدو الأكثر مشاركة في المباريات الدولية عبر التاريخ

الأراضي لن تعود.. اعتراف أمريكي يصدم أوكرانيا

إحياءً لسنة النبي.. بنزيما يُشارك متابعيه بإفطاره في أول أيام رمضان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على الفطار .. 3 طرق طبيعية لعلاج الحموضة في رمضان

جميلة الحلقة 1.. بوسي شلبي وخالد الصاوي وأشرف زكي ضيوف بشخصياتهم الحقيقة

جميلة الحلقة 1.. وفاة والد ريهام حجاج بعد تنازله عن أملاكه لها

ضرب نار الحلقة 1.. ياسمين عبدالعزيز تدخل القسم وأحمد العوضي يغادر للقاهرة

فيديو

نوة العوة تضرب البلاد غدا | تفاصيل

رانيا يوسف في تصريحات جريئة.. مش لاقية راجل مناسب وأحمد الفيشاوي مش عاتق وخالد يوسف بحترمه «فيديوجراف»

تحذير من تناول هذه الأطعمة بالسحور | تعليمات وزارة الصحة

سيول ثاني أيام رمضان .. تحذير عاجل بسبب حالة الطقس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

وداعا أبلة فضيلة

نجاة عبد الرحمن

البجعة السوداء والاقتصاد العالمي

أحمد نجم

صيام الضمير وتهذيب النفس

مديحة عاشور

ما بعد عيد الأم

هند عصام

أمي.. وكفى

عبد المعطى أحمد

انتصارات وفتوحات شهر الصيام

د.هادي التونسي

ابدع شيئا

مني أحمد

الفكرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ