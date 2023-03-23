صلاة التراويح.. شروطها وكيفية أدائها

صلاة التراويح ، هي سنة مؤكدة عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تؤدي ركعتين ثم ركعتين، يبدأ المسلم بالطهارة ويستر عورته ويستقبل القبلة ويتوجه إلى الله عز وجل بنية أداء صلاة التراويح.

و تؤدى صلاة التراويح بعد صلاة العشاء حيث يبدأ المسلم بأداء تكبيرة الإحرام ويقول الله أكبر وبعدها يقرأ سورة الفاتحة ثم ما تيسر له من آيات القرآن الكريم.

صلاة التراويح في مصر نؤديها ثماني ركعات ثم نتبعها بالشفع والوتر وفي المملكة العربية السعودية يؤدون صلاة التراويح عشرون ركعة، وعلى المسلم في أداء صلاة التراويح أن يكون مطمئن ويصلي وهو قائم ويسجد على أعضائه السبعة اليدين والرجلين والكعبين والوجه ويدعوا الله بما شاء وبما يريد في تأديته لصلاة التراويح.

وصفت السيّدة عائشة صلاة النبيّ في رمضان فقالت: (ما كانَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَزِيدُ في رَمَضَانَ ولَا في غيرِهِ علَى إحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً)، ومن زاد على ذلك فهو جائز، وهناك حديث النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (كانَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ يُرَغِّبُ في قِيَامِ رَمَضَانَ مِن غيرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ فيه بعَزِيمَةٍ، فيَقولُ: مَن قَامَ رَمَضَانَ إيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ).. صدق رسول الله صلى الله عله وسلم.

صلاة التراويح كم ركعة

صلاة التراويح كم ركعة هنا تعددت واختلفت آراء الفقهاء، في عدد ركعات صلاة التراويح وفيها ثلاثة أقوال الشافعية والحنفية والحنابلة، وهنا تؤدي عشرون ركعة وهو ما تفعله المملكة العربية السعودية، والمالكية قالوا ست وثلاثون ركعة ماعدا الشفع والوتر وفقا لأهل المدينة.

أما الإمام أحمد بن حنبل نص على أنه لا يوجد عدد معين من الركعات في صلاة التراويح واستدل على ذلك في أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد عدد معين وصلاة التراويح تؤدى في جماعة أو تؤدى منفردة، لكن أدائها مع صلاة الجماعة أفضل من صلاتها في المنزل .

كما أنه يسن للمسلم أن يكمل مع الإمام حتى يصلى الوتر، كما أن فضل صلاة التراويح أجمع العلماء هى أن حكمها هي سنة نبوية عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي شعيرة من شعائر الإسلام المتعلقة بشهر رمضان وتصلى في كل ليالي شهر رمضان وفي فضل صلاتها ورد أنها تغفر الذنوب في قول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم (مَن قامَ رمضانَ إيمانًا واحتِسابًا، غُفِرَ لَهُ ما تقدَّمَ مِن ذنبِهِ)، كما أنّ من أداء صلاة التراويح مع الإمام أفضل ويستمر حتى يبقيَ معه حتى ينصرف الإمام كَتب الله عز وجل- له أجر بها قيام الليل جميعه حتى آخره، قال النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (من قامَ معَ الإمامِ حتَّى ينصرفَ فإنَّهُ يعدلُ قيامَ ليلةٍ).

كما أنه يجب على الإمام أن يراعي أيضا أحوال الناس خلفة في الصلاة خاصة في الأماكن التي يصلي فيها كبار السن لاستطاعتهم على أدائها ، كما أجمع الفقهاء أن صلاة التراويح عشرون ركعة.

كيف نصلي التراويح

كيف نصلي التراويح ، يرى جمهور الفقهاء والعلماء أن صلاة التراويح تؤدى ركعتين بعدها ركعتين ووهكذا والدليل على ذلك ما رواه ابن عمر -رضي الله عنه- عن النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- أنّه قال: (صَلاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى).

واختلف العلماء في جواز صلاة التراويح دون السلام بين كل ركعتين ففي هذا الأمر قال الحنفية أنه يجوز صلاة التراويح كاملة بتسليمة واحدة لكن علماء الشافعية قالوا انه يبطل صلاة من صلى أربع ركعات بتسليمة واحدة لمن فعل ذلك متعمدا، لكن يستحب أن ركعتين ركعتين، أما الأئمة الحنابلة اعتبروا أن من قام بعد الركعة الثانية عليه أن يرجع ليسلم وحال عدم فعل ذلك بطلت صلاته أما الأئمة المالكية فإنه يندب للمصلى أن يسلك بعد كل ركعتين أما السلام بعد أربع ركعات فهو مكروه كما أنه يشرع الجلوس الإمام للاستراحة بعد كل أربع ركعات حتى يفسح المجال ليستريح وليشرب الماء كما أن يجوز قراءة سورة الإخلاص ثلاث مرات في كل استراحة بين كل أربع ركعات.

و عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ القَارِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَيْلَةً فِي رَمَضَانَ إِلَى المَسْجِدِ، فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ، يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ، وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِ الرَّهْطُ، فَقَالَ عُمَرُ رضي الله عنه: "إِنِّي أَرَى لَوْ جَمَعْتُ هَؤُلَاءِ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ لَكَانَ أَمْثَلَ"، ثُمَّ عَزَمَ، فَجَمَعَهُمْ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ قَارِئِهِمْ، قَالَ عُمَرُ: "نِعْمَ البِدْعَةُ هَذِهِ، وَالَّتِي يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي يَقُومُونَ"؛ يُرِيدُ آخِرَ اللَّيْلِ، وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّلَهُ.

وقت صلاة التراويح

وقت صلاة التراويح ، تبدأ صلاة التراويح من بعد الانتهاء من صلاة العشاء ويمتد وقتها إلى قبل أذان الفجر ، ومن صلى التراويح قبل صلاة العشاء عليه إعادتها لأنها لاتصح، كما أنه لاتصح صلاتها بعد الفجر فهي من الصلوات التي لا تجوز بعد أداء وقتها من بعد العشاء وحتى قبل آذان الفجر، والأفضل القيام بها بعد صلاة سنة العشاء .

وفي صلاة التراويح يشترط استحضار النية لأدائها فهي شرط عند الأئمة الشافعية والحنابلة وبعض الحنفية ، الصلاة عندهم لا تجوز بدون تحديد نية فعلى المسلم أن ينوي أداء صلاة قيام في رمضان استنادا في ذلك إلى حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إنما الأعمال بالنيات، أما الأئمة الحنفية قالوا إن صلاة السنة لاتجوز بنية مطلقة دون تحديد أو بنية صلاة التطوع لكنهم اختلفوا في حكم تجديد النية بعد كل تسليم في الصلاة أو بعد كل ركعتين في صلاة التراويح.

الأئمة المالكية في صلاة التراويح لم يشترطوا تعيين النية ، كما أن هناك أمر آخر هام وهو ان نختم القرآن الكريم في صلاة التراويح في شهر رمضان ففي سماع القرآن كاملا في التراويح فضل عظيم أما الائمة المالكية والشافعية رأوا استحباب ختم القرآن الكريم في أداء صلاة التراويح كما أن هناك ائمة قالوا إنه يجوز أن يقرأ المسلم ما يشاء بشرط عدم الإخلال بصحة الصلاة والأفضل طبعا ختم القرآن الكريم .