ميدو يكشف مفاجأة في غرامة كهربا .. ويهاجم اتحاد الكرة

حل الكابتن أحمد حسام ميدو، ضيفا ببرنامج حبر سري والمذاع عبر قناة القاهرة والناس، للحديث حول العديد من الموضوعات الهامة.

وقال ميدو خلال برنامج حبر سري،:" لعبت مباراة أمام فريق الإعلاميين ودخلت دخلة صعبة على لاعب تسببت في إصابته بالرباط الصليبي.

ميدو: مشاكل شيكابالا السبب في استمراره بالملاعب.. ورمضان صبحي مهربش من الأهلي



أكد أحمد حسام ميدو، نجم الكرة المصرية، أن محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب كبير جدًا، إلا أن الخلافات جزء من شخصيته وهو لاعب كبير وأي ناد يتمنى التعاقد معه.

الأهلي هيخسر برحيله| ميدو : كهربا بيشتري وقت في دفع غرامة الزمالك



علق الكابتن أحمد حسام ميدو، نجم الكرة المصرية السابق، على عدم دفع كهربا الغرامة لنادي الزمالك حتى الآن، قائلا: "كهربا بيشتري وقت.. بيتخذ الإجراءات القانونية والمحامي بتاعه بيماطل".

ميدو: محمد صلاح كابوس على مسئولي المنتخب.. والنني يستحق لقب "العالمي"



أكد الكابتن أحمد حسام ميدو، نجم الكرة المصرية السابق، أن محمد النني يعطيه لقب "العالمي"؛ لأنه رغم الانتقادات التي توجه إليه، إلا أنه أثبت أنه لاعب كبير وشخصية عظيمة، وتجديد بين قيمته الحقيقية.

أنا كدا مجاملهم | ميدو يقيّم اتحاد الكرة بكلمة واحدة على الهواء



انتقد أحمد حسام ميدو، الإدارة الرياضية الحالية في مصر، وقيّم اتحاد الكرة المصري بـ 1\10، قائلا: "أنا كدة مجاملهم وحازم إمام هو المظلوم في العمل داخل هذه المنظومة ".



ميدو: الفكر المادي مسيطر على قرارات الحضري وسيندم على رحيله من المنتخب



علق الكابتن أحمد حسام ميدو، نجم الكرة المصرية، على رحيل الكابتن عصام الحضري المفاجئ عن تدريب منتخب مصر الأوليمبي، قائلا: "هذه شخصية عصام الحضري التي اعتدنا عليها دائمًا، ودي شخصية الحضري مش شرط أنه بيجري ورا الفلوس".



كنت ماشي بدراعي.. ميدو: قرارات خاطئة والصدمات سبب اعتزالي المبكر



أكد أحمد حسام ميدو، نجم المنتخب الوطنى والزمالك السابق، أنه اعتزل اللعب مبكرا، وكان يخطط للاعتزال في سن الـ30، منوهًا بأن القرارات الخاطئة والصدمات سبب الاعتزال المبكر .







