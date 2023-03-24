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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

ميدو يكشف سر استمرار شيكابالا في الملاعب ويكشف مفاجأة عن رمضان صبحي/فيديوجراف

أحمد حسام ميدو
أحمد حسام ميدو

ميدو .. أحمد حسام ميدو نجم من نجوم الكرة المصرية ، من أوائل اللاعبين الذين احترفوا في الخارج في سن صغيرة وحقق نجاحات مدوية على مستوى القارة الأوروبية .

 

ميدو تحدث في أحد البرامج الرمضانية عن نجم الزمالك محمود عبدالرازق شيكابالا .

 

وقال إنه لاعب كبير جدًا، لكن الخلافات جزء من شخصيته وهو لاعب كبير وأي ناد يتمنى التعاقد معه.

 

ميدو: مشاكل شيكابالا السبب في استمراره بالملاعب.. ورمضان صبحي مهربش من الأهلي

 

ميدو وأسما إبراهيم

 

وأوضح "ميدو" خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس": “كنت أتمنى عدم وجود المشاكل والخلافات بين شيكابالا والجماهير، هذه المشاكل كانت البنزين الذي جعله يلعب حتى الآن ومستمر بلياقة وقدرة كبيرة”.

وعن رحيل رمضان صبحي عن النادي الأهلي، قال: "الأهلي لم يعوض مكان رمضان صبحي حتى الآن.

ولمتابعة ماذا قال ميدو عن شيكابالا ورمضان صبحي .. تابع الفيديو جراف التالي:

ميدو احمد حسام ميدو احترفوا في القارة الأوروبية شيكابالا

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