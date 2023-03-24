ميدو يكشف سر استمرار شيكابالا في الملاعب ويكشف مفاجأة عن رمضان صبحي/فيديوجراف

ميدو .. أحمد حسام ميدو نجم من نجوم الكرة المصرية ، من أوائل اللاعبين الذين احترفوا في الخارج في سن صغيرة وحقق نجاحات مدوية على مستوى القارة الأوروبية .

ميدو تحدث في أحد البرامج الرمضانية عن نجم الزمالك محمود عبدالرازق شيكابالا .

وقال إنه لاعب كبير جدًا، لكن الخلافات جزء من شخصيته وهو لاعب كبير وأي ناد يتمنى التعاقد معه.

ميدو وأسما إبراهيم

وأوضح "ميدو" خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس": “كنت أتمنى عدم وجود المشاكل والخلافات بين شيكابالا والجماهير، هذه المشاكل كانت البنزين الذي جعله يلعب حتى الآن ومستمر بلياقة وقدرة كبيرة”.

وعن رحيل رمضان صبحي عن النادي الأهلي، قال: "الأهلي لم يعوض مكان رمضان صبحي حتى الآن.

ولمتابعة ماذا قال ميدو عن شيكابالا ورمضان صبحي .. تابع الفيديو جراف التالي: