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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. انتظام الدراسة في أول أيام رمضان.. رئيس جامعة أسيوط يشارك الأطقم الطبية بمستشفى القلب الإفطار

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

انتظام الدراسة بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية في أول أيام رمضان

أكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على انتظام الدراسة بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، خلال اليوم الأول من شهر رمضان، وذلك وفقاً للجداول الزمنية والخريطة للعام الجامعي الجاري 2022 - 2023.
 

حلوان: نتعاون مع جامعات أجنبية في مجالات الفنون والذكاء الاصطناعي

تطلق  جامعة حلوان العديد من اللقاءات والندوات  العلمية بالتعاون مع جامعات دولية عربية و أجنبية كما تنظم بعض الزيارات المتبادلة بين الطرفين بهدف دعم تنافسية المتقدمين للمنح الدولية من أعضاء هيئة التدريس والإداريين و الطلاب بالجامعة  ولتعريفهم بالمنح المقدمة من العديد من الدول وكيفية الاشتراك بها  ، ولتبادل الخبرات بين الطرفين و العمل علي تطوير المنظومة التعليمية. 

رئيس جامعة أسيوط يشارك الأطقم الطبية بمستشفي القلب إفطار أول أيام رمضان

شارك الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط الأطقم الطبية المناوبين بمستشفى القلب الجامعى إفطار أول أيام شهر رمضان الفضيل.

 

الأعلى للجامعات يوضح تفاصيل إطلاق منصة جديدة للأنشطة الطلابية

قال الدكتور مصطفى رفعت إن إطلاق منصة جديدة لتسجيل الأنشطة الطلابية؛ أمر هام وخاصة أن الأنشطة الطلابية من أهم أسس المنظومة التعليمية بالجامعات، لأنها تستهدف صقل شخصية الطلاب، وتزويدهم بالمهارات والقدرات، التى تمكنهم من الإبداع والقدرة على تحمل المسئولية، بالإضافة إلى غرس قيمة العمل التطوعى.

دعم وريادة الأعمال.. صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ يوفر خبراء للتوجيه والإرشاد

قال الدكتور محمد عامر المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، أن مسابقات الصندوق تأتيان في إطار حرص الدولة المصرية على دعم الابتكار وريادة الأعمال وفقا لرؤية مصر 2030.
 

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