الإمارات والكويت.. البنك المركزي المصري يعلن مد أجل وديعتين بقيمة 2.7مليار دولار

مد البنك المركزي، أجل رد وديعة كويتة بقيمة 2 مليار دولار والتي كانت مستحقة في سبتمبر الماضي لتصبح في نفس الشهر من العام الجاري.

وذكر تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر علي الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري ، أن دولة الكويت وديعتين احدهما متوسطة وطويلة الأجل بالبنك المركزي بقيمة 4 مليارات دولار، وتم مد الأولى حتي سبتمبر 2023.

وتستحق الوديعة الثانية بقيمة 2 مليار دولار في أبريل المقبل.

كما تم مد أجل سداد مبلغ 658.5 مليون دولار والتي تمثل الرصيد المتبقى من وديعة إماراتية من اصل مليار دولار، لمدة 5 سنوات تنتهي في أغسطس 2027 .

وتمتلك الامارات 5 ودائع متوسطة وطويلة الأجل يصل إجمالي قيمتها نحو 5.7 مليار دولار.

وتبلغ قيمة الوديعة الأولى تبلغ مليار دولار وفقا لأرصدة أكتوبر 2022، والتي يستحق سدادها خلال شهر يوليو من عام 2026، فيما تسجل قيمة الوديعة الثانية مليار دولار ويستحق سدادها خلال يوليو المقبل، بينما تسجل الوديعة الثالثة بقيمة 2 مليار دولار يتم سدادها على 3 شرائح حيث تتضمن موعد استحقاق الشريحة الأولي منها خلال شهر أبريل المقبل، فيما يستحق سداد الشريحة الثانية خلال أبريل 2024، بينما يكون موعد الشريحة الثالثة خلال أبريل 2025.

وتبلغ قيمة الوديعة الرابعة مليار دولار، يتم استحقاقها علي 3 أقساط خلال شهر مايو من أعوام 2024 و 2025 و 2026، كما أن قيمة الوديعة الخامسة يسجل مليار دولار "متبقى منها 658.5 مليون دولار" حيث كان موعد استحقاقها حلال شهر أغسطس الماضي، والذي تم مده إلى أغسطس 2027.