وزير الأوقاف يشهد العيد القومي لمحافظة بني سويف غدا الجمعة

يشارك الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف محافظة بني سويف احتفالاتها بعيدها القومي غدًا الجمعة 24 مارس 2023م، ويفتتح مسجد عمر بن عبد العزيز بعد الانتهاء من أعمال صيانته وتطويره، بحضور الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.

افتتاح 57 مسجدًا الجمعة

وفي إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى، ومع بداية شهر رمضان المبارك افتتاح ( 57 ) مسجدًا يوم الجمعة 24 / 3 / 2023م، منها ( 48 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 9 ) مساجد صيانة وتطويرًا ؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه (960 ) مسجدًا، منها ( 783 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 177 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، وهي على النحو التالي:



أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف بني سويف

م المسجد وعنوانه

1. الروضة – بياض العرب – بندر بني سويف – شارع المرور

2. التوحيد – كفر جمعة – كفر جمعة - ببا

3. الحرية قرية 3 – دلهانص - الفشن

4. التوبة – قرية الحمام – ناصر

5. التوحيد – الحومة – الواسطى

6. السلام – الديايبة – الواسطى

7. التسامح – قرية باها – مركز بني سويف

مديرية أوقاف الفيوم

م المسجد وعنوانه

8. النور – ترسا - مركز سنورس

9. الوادي – م ظافر – مركز إطسا

10. محمد تاج الدين – مركز إطسا

11. أبو هشيمة – طبهار– مركز ابشواي

مديرية أوقاف الجيزة

م المسجد وعنوانه

12. الأحمدي – بمها - العياط

13. المليجي – الشوبك - البدرشين



مديرية أوقاف المنوفية

م المسجد وعنوانه

14. الكبير – صراوة– أشمون - المنوفية

15. النور – العمدة – فيشا الكبرى– منوف - المنوفية

مديرية أوقاف البحيرة

م المسجد وعنوانه

16. الشيخ قاسم – النمرية – مركز أبو المطامير

17. الكبير توفيق الحكيم – حوش عيسى

18. النور المحمدي المسين – مركز الدلنجات

19. مهدي الفقي – الحاجر – كفر الدوار

20. الطرح الكبير – مركز كفر الدوار

21. الشعراوي - حوش عيسى

22. براوية – الكريون – كفر الدوار

23. عقل – الكريون – كفر الدوار

24. الرحمن البحري – الرملة – مركز ايتاي البارود

25. عباس حجازي بلقطر الغربية – أبو حمص

26. القرناص– منشأة الوكيل – مركز دمنهور

27. الفقهاء – نصر الله – مركز أبو حمص

مديرية أوقاف المنيا

م المسجد وعنوانه

28. الرحمة الشرقي – الشيخ مسعود – العدوة

29. أحمد هديب – بني واللمس –مغاغة

مديرية أوقاف كفر الشيخ

م المسجد وعنوانه

30. التوحيد – الحدود محله القصب – كفر الشيخ

31. الكبير الحلاجين – قرية الحلاجين - سيدي سالم غرب

32. الحلافي الكبير –الحلافي– كفر شرق

33. الشرقي– قراجة – كفر الشيخ

34. الرحمة – نشرت - قلين