المكتبة المركزية الجديدة بجامعة القاهرة توضح تعليمات هامة بخصوص الرسائل العلمية

أعلنت المكتبة المركزية الجديدة بجامعة القاهرة ، أبرز التعليمات الهامة التي من شأنها عدم استلام الرسائل الجامعية من جميع الكليات والمعاهد التابعة لجامعة القاهرة.

واوضحت المكتبة إلي أنه يعتذر استلام الرسالة عن طريق تلك الطرق:

نعتذر عن استلام الرسالة عن طريق أي شخص غير الباحث

تسلم الرسالة من الباحث شخصياً أو من ينوب عنه ( الأقارب الدرجة الأولي ).

في حالة التسليم عن طريق مندوب يكون التسليم عن طريق المندوب المعتمد لدي المكتبة فقط.

نعتذر عن إستلام الرسالة عن طريق البريد لعدم اكتمال بعض البيانات المطلوبة أحياناً طبقا لقواعد الاستلام.

كما طلبت المكتبة المركزية الجديدة بجامعة القاهرة بعد الطلبات لاستلام الرسائل الجامعية من جميع الكليات وهي:

إضافة رقم تليفون الباحث في استمارة المعلومات حتى يتسنى لنا التواصل معه عند الضرورة.

جامعة القاهرة

وعلي جانب آخر نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، لقاء تثقيفي بعنوان "بناء الثقة بالنفس لمواجهة تحديات العصر"، حاضر فيها الدكتورة منال حلمي قوره الكوتش المعتمد من الاتحاد الدولي للكوتشنج ICF، وذلك بحضور الدكتورة جيهان المنياوي منسق عام أسرة من أجل مصر بجامعة القاهرة.

ويأتي هذا اللقاء، في إطار الموسم الثقافي للجامعة والذي يقوم بدور تنويري للطلاب من خلال عقد العديد من اللقاءات والندوات الفكرية والحوارات الجادة معهم بهدف رفع مستوي الوعي الوطني والثقافي لديهم، وتحصينهم من الفكر المتشدد والمتطرف، إلى جانب رفع قدرتهم على الحوار الموضوعي.