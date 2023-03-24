عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

المكتبة المركزية الجديدة بجامعة القاهرة توضح تعليمات هامة بخصوص الرسائل العلمية

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت المكتبة المركزية الجديدة بجامعة القاهرة ، أبرز التعليمات الهامة التي من شأنها عدم استلام الرسائل الجامعية من جميع الكليات والمعاهد التابعة لجامعة القاهرة.

واوضحت المكتبة إلي أنه يعتذر استلام الرسالة عن طريق تلك الطرق:

  • نعتذر عن استلام الرسالة عن طريق أي شخص غير الباحث
  • تسلم الرسالة من الباحث شخصياً أو من ينوب عنه ( الأقارب الدرجة الأولي ).
  • في حالة التسليم عن طريق مندوب يكون التسليم عن طريق المندوب المعتمد لدي المكتبة فقط.
  • نعتذر عن إستلام الرسالة عن طريق البريد لعدم اكتمال بعض البيانات المطلوبة أحياناً طبقا لقواعد الاستلام.

جامعة الدلتا التكنولوجية تفوز بمشروع يؤهلها لمسابقة حافز الابتكار...تفاصيل

كما طلبت المكتبة المركزية الجديدة بجامعة القاهرة بعد الطلبات لاستلام الرسائل الجامعية من جميع الكليات وهي:

إضافة رقم تليفون الباحث في استمارة المعلومات حتى يتسنى لنا التواصل معه عند الضرورة.

جامعة القاهرة 

وعلي جانب آخر نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، لقاء تثقيفي بعنوان "بناء الثقة بالنفس لمواجهة تحديات العصر"، حاضر فيها الدكتورة منال حلمي قوره الكوتش المعتمد من الاتحاد الدولي للكوتشنج ICF، وذلك بحضور الدكتورة جيهان المنياوي منسق عام أسرة من أجل مصر بجامعة القاهرة.

ويأتي هذا اللقاء، في إطار الموسم الثقافي للجامعة والذي يقوم بدور تنويري للطلاب من خلال عقد العديد من اللقاءات والندوات الفكرية والحوارات الجادة معهم بهدف رفع مستوي الوعي الوطني والثقافي لديهم، وتحصينهم من الفكر المتشدد والمتطرف، إلى جانب رفع قدرتهم على الحوار الموضوعي.

جامعة القاهرة مركز جامعة القاهرة مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج التعليم المدمج بجامعة القاهرة برامج التعليم المدمج بجامعة القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد حلقة محمد رمضان وضربة الكرسي .. أول تعليق من رامز جلال

العاصفة تقترب.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الساعات المقبلة

نوة العوة تضرب البلاد غدا | تفاصيل

عملة احتياطية جديدة.. عدد كبير من الدول يستعد للتخلي عن الدولار الأمريكي

دار الإفتاء تحذر من خطأ وقت أذان الفجر يبطل الصيام

نزل 400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن وعيار 21 بالمصنعية

أمريكا تعلن شن ضربات جوية في سوريا

أحمد حسن: لجنة جديدة داخل نادي الزمالك.. تفاصيل

ترشيحاتنا

ارتفاع هائل في سعر الدولار عالميا

محافظ القليوبية يتفقد موقع الحريق بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة العبور

قلق للغاية.. شوبير يكشف أزمة في الأهلي قبل مواجهة الهلال السوادني

سعر جوال Oppo A77 في السعودية

صيغة الصلاة على النبي لزيادة الرزق.. داوم عليها بأول جمعة من رمضان

زلزال عنيف بقوة 5 ريختر يضرب إيران

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروب رمضان.. طريقة تحضير الخروب بالخطوات

بفستان زفاف وحذاء غريب.. سيلينا جوميز تثير الجدل.. اعرف السر

شاهد.. لحظات مروعة لسقوط منطاد بالسياح في بحيرة بـ الصين

صحة أسرتك أهم.. احذري من استخدام ورق الألومنيوم على سفرة رمضان

فيديو

فنان شهير: ابني قاطعني بعد تصريحي بتعرضي لأزمة مالية وتزوجت 6 مرات

الإسكندرانية جابولي حقي منه..ناهد السباعي ترد على تصريحات محمد رمضان I فيديو

كلمت دلال عبدالعزيز..يسرا ترد على حضورها حفل زفاف ليلة جنازة سمير غانم

ناهد السباعي: مواظبة على الأذكار وبصلي وبكلم ربنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

وداعا أبلة فضيلة

نجاة عبد الرحمن

البجعة السوداء والاقتصاد العالمي

أحمد نجم

صيام الضمير وتهذيب النفس

مديحة عاشور

ما بعد عيد الأم

هند عصام

أمي.. وكفى

عبد المعطى أحمد

انتصارات وفتوحات شهر الصيام

د.هادي التونسي

ابدع شيئا

مني أحمد

الفكرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ