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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أقوى اتصال 5G.. سعر جوال vivo Y76 5G في السعودية

vivo Y76 5G
vivo Y76 5G

عرفت شركة "فيفو" الصينية بتقديمها للجوالات الموفرة في الميزانية رخيصة الثمن،ولكنها تثبت حاليا نفسها في سوق الجوالات الفلاج شيب عالية الجودة التي تقدم أداءً رائعا خاصة مع ألعاب الفيديو التي تستنزف كثير من طاقة البطارية ومن الرامات ولكن مع جوال vivo Y76 5G تتتمكن من تشغيل ألعاب الفيديو بسلاسة فائقة.

من مميزات جوال  فيفو  Y76 أنه يقدم اتصال فائق السرعة والكفاءة بشبكات الجيل الخامس وهو أقوى جهاز على الإطلاق في Y-Series

مع إتاحة سرعة تنزيل تبلغ حوالي 170 ميجابت في الثانية مع 5G وبالتالي تقدم للمستخدم تجربة ألعاب خالية من القلق مع متعة مشاهدة أفلام عالية الجودة.

يتوفر جوال vivo Y76 5G في متاجر المملكة العربية السعودية بسعر 1199 ريال سعودي مع نسخة 12 جيجابايت رام وسعة تخزين 128 جيجابايت روم، في السطور التالية ترصد "صدى البلد" كل تفاصيل الجوال الجديد.

vivo Y76 5G

مواصفات vivo Y76 5G

يأتي مع شاشة عرض IPS LCD حجم 6.58 بوصة تقدم دقة 1080x2408 بيكسل مع كثافة بيكسلات 401 نقطة لكل بوصة، ودرجة سطوع 460 شمعة لكل متر مربع، ونسبة شاشة إلى هيكل 84.9%.

يعمل جوال  فيفو  الجديد بواسطة معالج من ميدياتك شريحة MT6833 Dimensity 700 بدقة تصنيع 7 نانو، ثماني النوى، تردد 2.2 جيجاهرتز بحد أقصى مع شريحة معالجة رسوميات من Mali-G57 MC2 تقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت رام وسعة تخزين 128 جيجابايت روم يمكن زيادتها عبر بطاقة microSDXC.

يحزم الجوال بطارية غير قابلة للإزالة سعة 4100 مللي أمبير فس اليعة تدعم الشحن السريع بقدرة 44 وات وتصل إلى 70% خلال 30 دقيقة فقط، مع نظام تشغيل من أندرويد 11 وواجهة مستخدم Funtouch 12 مع وزن إجمالي للجوال يبلغ 175 جم وأبعاد طول 163.8 مم وعرض 75 مم وسمك 7.8 مم.

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يأتي الجوال بإعداد كاميرات خلفية ثلاثي مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة، وكاميرا ثانية ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل وكاميرا ثالثة للعمق بدقة 2 ميجابيكسل وكاميرا سيلفي في اللوحة الأمامية بدقة 16 ميجابيكسل.

يدعم الجهاز اتصالات واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct وبلوتوث 5.1, A2DP, LE

وتحديد الموقع الجغرافي GPS ونظم ملاحة أخرى GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS.

جوال السعودية فيفو vivo Vivo Y76 5G فيفو Y76

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