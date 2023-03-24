نشرة المرأة والصحة: مشروب يمنع العطش في الصيام.. واتيكيت تناول الحمام بالشوكة والسكينة

نشر موقع صدى البلد، الإخباري مجموعة من التقارير الهامة في مجالي المرأة والصحة، نعرض إليكم أبرز ها من خلال التقرير التالي..



لـ عزومات رمضان .. إتيكيت تناول الحمام بالشوكة والسكين



في شهر رمضان تزداد العزومات والتجمعات العائلية ما يجعل الأشخاص بحاجة إلى معرفة إتيكيت تناول الاكلات المختلفة منعا للمواقف المحرجة



تناول هذا المشروب في السحور يمنع العطش

يشعر كثير من الصائمين ب العطش الشديد خلال نهار رمضان خاصة في الأيام التي تزداد فيها درجات الحرارة والرطوبة.



على الفطار .. 3 طرق طبيعية لعلاج الحموضة في رمضان تعد الحموضة من أشهر المشاكل التي يعاني منها الصائمون بعد تناول وجبة الإفطار لذا نرصد لكم 3 طرق طبيعية لعلاج الحموضة.



احذري هذا الأمور .. نصائح سنة أولى صيام للأطفال

من المهم تشجيع الأطفال على ممارسة عقيدتهم الإسلامية والصيام في شهر رمضان ولكن يجب أن يكون ذلك بطريقة صحية ومناسبة لهم.