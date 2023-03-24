صحف الكويت.. السعودية وسوريا تستعدان لاستئناف العلاقات وكوريا الشمالية تختبر غواصة قادرة على شن هجوم نووي

السيسي: الجمهورية الجديدة تحتاج لجهد المخلصين

الخارجية السعودية: محادثات مع سوريا لاستئناف الخدمات القنصلية بين البلدين

استئناف الملاحة الجوية بمطار حلب الدولي الجمعة

لجنة برلمانية تركية توافق على محاولة فنلندا الانضمام للناتو

نتنياهو: مصممون على المضي قدما في تعديلات قضائية "مسؤولة"

وزيرة الطاقة الأمريكية: إعادة ملء الاحتياطي البترولي الاستراتيجي قد تستغرق سنوات

يلين: أفعال إيران لم تتأثر بالعقوبات بالقدر الذي تريده أمريكا

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

ونقلت صحيفة "الأنباء" عن الرئيس عبد الفتاح السيسي قوله إن يجب تكثيف الجهود لضمان أن يكون انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة تطويرا حقيقيا للجهاز الإداري بالدولة بشكل شامل ونوعي، وذلك من خلال ليس فقط تحديث المباني والمنشآت، ولكن أيضا عن طريق تأهيل العاملين وتدريب الكوادر الحكومية على استخدام الأساليب العلمية الحديثة في الإدارة.

وأضاف الرئيس السيسي أن ذلك يساهم في إقامة جهاز إداري كفء وفعال يتسم بأعلى درجات الحوكمة، إلى جانب التحول إلى الحكومة الذكية وبدء عصر جديد من توفير الخدمات المتميزة والمرقمنة للمواطنين، وذلك في الإطار العام لبناء وتطوير الدولة المصرية، والانتقال إلى مرحلة الجمهورية الجديدة، التي تحتاج لجهد وعمل وتضحية من جميع أبناء الوطن المخلصين، لصياغة حاضر ومستقبل أفضل لمصر.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الراي" أن وزرة الخارجية السعودية، أعلنت أن هناك محادثات مع سوريا لاستئناف الخدمات القنصلية بين البلدين، بعد سنوات من القطيعة.

وقالت الخارجية السعودية "في إطار حرص المملكة على تسهيل تقديم الخدمات القنصلية الضرورية للشعبين، فإنّ البحث جار بين المسؤولين في المملكة ونظرائهم في سوريا حول استئناف تقديم الخدمات القنصلية".

وذكرت "الوطن" أن حركة الملاحة الجوية في مطار حلب الدولي، سوف تعود لطبيعتها اليوم بحسب وزارة النقل السورية. ويأتي استئناف العمل في المطار في أعقاب تعرضه لأضرار جراء ضربة جوية إسرائيلية، نفذت الأربعاء.

دوليًا، قالت "القبس" إن لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان التركي وافقت على مشروع قانون يصادق على محاولة فنلندا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي. ولا يزال مشروع القانون، الذي تمت الموافقة عليه، حسبما أفادت قناة (تي.آر.تي) الإخبارية، بحاجة إلى موافقة البرلمان بكامل هيئته.

ونقلت "الوطن" عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله إنه مصمم على المضي قدما في إجراء "تعديلات قضائية مسؤولة"، وذلك وسط احتجاجات غير مسبوقة في البلاد على التعديلات المقترحة.

وأضاف نتنياهو، في خطاب تلفزيوني: "لا يمكننا أن نسمح لأي خلاف أن يعرض مستقبلنا جميعا للخطر.. سأبذل كل ما في وسعي لتهدئة الوضع وتحقيق التماسك"

وقالت "الأنباء" إن وزيرة الطاقة الأمريكية جنيفر جرانهولم أعلنت أن إعادة ملء الاحتياطي البترولي الاستراتيجي قد تستغرق سنوات، بعد أن بلغ المخزون أدنى مستوى منذ عام 1983 نتيجة المبيعات التي أجازها الرئيس جو بايدن العام الماضي.

وأشارت "الراي" إلى أن كوريا الشمالية اختبرت منظومة جديدة لهجمات نووية تحت الماء بتوجيه من الزعيم كيم جونج أون، مشيرةً إلى أن بيونج يانج اختبرت خلال الأسبوع الحالي غواصة "مسيّرة" قادرة على شن هجوم نووي، ردا على تدريبات عسكرية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وذكرت "الجريدة" أن وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، قالت إن الولايات المتحدة تبحث سبل تشديد عقوباتها على إيران، لكنها أقرت بأن الإجراءات العقابية "لم تؤدِ إلى تغيير أفعال إيران أو سياساتها بالقدر الذي تريده واشنطن".

وأضافت للمشرعين في جلسة استماع عند تعليقها على ما إذا كانت العقوبات قد غيرت تصرفات طهران بما يتماشى مع ما تريده الولايات المتحدة أنها "أقل بكثير مما نتمنى".