في اليوم العالمي للسل| أعراض و أسباب صادمة لهذا المرض الخطير

يصادف 24 مارس اليوم العالمي للسل، و يعتبر السل مرض خطير يصيب الرئتين بشكل رئيسي، الجراثيم المسببة لمرض السل هي نوع من البكتيريا، يمكن أن ينتشر مرض السل عندما يسعل الشخص المصاب أو يعطس أو يغني، هذا يمكن أن يضع قطرات صغيرة مع الجراثيم في الهواء، يمكن لشخص آخر أن يتنفس القطرات وتدخل الجراثيم إلى الرئتين.

ينتشر مرض السل بسهولة في الأماكن التي يتجمع فيها الأشخاص في الأماكن المزدحمة ، الأشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز وغيرهم من الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة لديهم مخاطر أعلى للإصابة بالسل من الأشخاص الذين لديهم أجهزة مناعية نموذجية.

يمكن للأدوية التي تسمى المضادات الحيوية علاج مرض السل، لكن بعض أنواع البكتيريا لم تعد تستجيب بشكل جيد للعلاجات.

أعراض مرض السل



عندما تعيش جراثيم السل وتتكاثر في الرئتين ، يطلق عليها عدوى السل، قد تكون عدوى السل في واحدة من ثلاث مراحل، تختلف الأعراض في كل مرحلة.

عدوى السل الأولية: المرحلة الأولى تسمى العدوى الأولية، تجد خلايا الجهاز المناعي الجراثيم وتلتقطها، قد يدمر الجهاز المناعي الجراثيم تمامًا، لكن بعض الجراثيم المأسورة قد تظل على قيد الحياة وتتكاثر.

لا يعاني معظم الأشخاص من أعراض أثناء الإصابة الأولية، قد يصاب بعض الأشخاص بأعراض تشبه أعراض الأنفلونزا ، مثل:

حمى منخفضة.

التعب.

سعال.

عدوى السل الكامنة: عادة ما تتبع العدوى الأولية مرحلة تسمى عدوى السل الكامن، تبني خلايا الجهاز المناعي جدارًا حول أنسجة الرئة مع جراثيم السل، لا يمكن للجراثيم أن تسبب المزيد من الضرر إذا كان الجهاز المناعي يبقيها تحت السيطرة، لكن الجراثيم تعيش، لا توجد أعراض أثناء الإصابة بالسل الكامن.

مرض السل النشط: يحدث مرض السل النشط عندما لا يتمكن الجهاز المناعي من السيطرة على العدوى، تسبب الجراثيم المرض في جميع أنحاء الرئتين أو أجزاء أخرى من الجسم، قد يحدث مرض السل النشط بعد الإصابة الأولية مباشرة، ولكنه يحدث عادة بعد شهور أو سنوات من الإصابة بالسل الكامن.

عادة ما تبدأ أعراض مرض السل النشط في الرئتين تدريجيًا وتتفاقم خلال أسابيع قليلة، قد تشمل:

سعال.

سعال مصحوب بدم أو مخاط.

ألم صدر.

ألم في التنفس أو السعال.

حمى.

قشعريرة.

تعرق ليلي.

فقدان الوزن.

لا تريد أن تأكل.

التعب.

ليس على ما يرام بشكل عام.

مرض السل النشط خارج الرئتين، يمكن أن تنتشر عدوى السل من الرئتين إلى أجزاء أخرى من الجسم، وهذا ما يسمى بالسل خارج الرئة، تختلف الأعراض اعتمادًا على جزء الجسم المصاب، قد تشمل الأعراض الشائعة:

حمى.

قشعريرة.

تعرق ليلي.

فقدان الوزن.

لا تريد أن تأكل.

التعب.

ليس على ما يرام بشكل عام.

ألم بالقرب من مكان الإصابة.

يقع مرض السل النشط في الحنجرة خارج الرئتين ، ولكن له أعراض أشبه بمرض في الرئتين.

تشمل المواقع الشائعة لمرض السل النشط خارج الرئتين ما يلي:

الكلى.

الكبد.

السائل المحيط بالمخ والنخاع الشوكي.

عضلات القلب.

الأعضاء التناسلية.

الغدد الليمفاوية.

العظام والمفاصل.

جلد.

جدران الأوعية الدموية.



مرض السل النشط عند الأطفال: تختلف أعراض مرض السل النشط عند الأطفال، عادة ، قد تشمل الأعراض حسب العمر ما يلي:

المراهقون: الأعراض مشابهة لأعراض البالغين.

1 - 12 سنة: قد يعاني الأطفال الأصغر سنًا من حمى لا تزول وفقدان الوزن.

الرضع: لا ينمو الطفل أو يزداد وزنه كما هو متوقع. أيضًا ، قد يعاني الطفل من أعراض من تورم السوائل حول الدماغ أو النخاع الشوكي ، بما في ذلك:

أن تكون بطيئًا أو غير نشط.

صعب بشكل غير عادي.

التقيؤ.

التغذية السيئة.

انتفاخ بقعة ناعمة على الرأس.

ردود الفعل السيئة.

أسباب مرض السل



يسبب مرض السل جرثومة تسمى المتفطرة السلية.

يمكن للأشخاص المصابين بمرض السل النشط في الرئتين أو صندوق الصوت أن ينشروا المرض، يطلقون قطرات صغيرة تحمل البكتيريا عبر الهواء، يمكن أن يحدث هذا عندما يتحدثون أو يغنون أو يضحكون أو يسعلون أو يعطسون، يمكن أن يصاب الشخص بالعدوى بعد استنشاق الرذاذ.

من المرجح أن ينتشر المرض عندما يقضي الأشخاص الكثير من الوقت معًا في مكان داخلي، لذلك ينتشر المرض بسهولة في الأماكن التي يعيش فيها الأشخاص أو يعملون معًا لفترات طويلة، كما أن المرض ينتشر بسهولة أكبر في التجمعات المزدحمة.

لا يمكن لأي شخص مصاب بعدوى السل الكامنة أن ينقل المرض إلى أشخاص آخرين، لا يستطيع الشخص الذي يتعاطى أدوية لعلاج مرض السل النشط عادةً أن يمر بالمرض بعد أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع من العلاج.

السل المقاوم للأدوية

أصبحت بعض أشكال بكتيريا السل مقاومة للأدوية: وهذا يعني أن الأدوية التي عالجت المرض ذات مرة لم تعد تعمل.

يحدث هذا جزئيًا بسبب التغيرات الجينية التي تحدث بشكل طبيعي في البكتيريا. قد يمنحها التغيير الجيني العشوائي في البكتيريا بعض الجودة التي تجعلها أكثر عرضة للبقاء على قيد الحياة من هجوم المضاد الحيوي. إذا نجا ، فيمكنه التكاثر.

عندما لا يتم استخدام عقاقير المضادات الحيوية بشكل صحيح - أو تفشل الأدوية في قتل جميع البكتيريا لسبب آخر - تكون الظروف مثالية لتوطيد وتكاثر الإصدارات الأكثر مقاومة من البكتيريا. إذا تم نقل هذه البكتيريا إلى أشخاص آخرين ، يمكن أن تنمو سلالة جديدة مقاومة للأدوية بمرور الوقت.

تشمل المشاكل التي يمكن أن تؤدي إلى سلالات من البكتيريا المقاومة للأدوية ما يلي:

لم يتبع الأشخاص توجيهات تناول الأدوية أو توقفوا عن تناولها.

لم يتم وصف خطة العلاج الصحيحة لهم.

لم تكن الأدوية متوفرة.

كانت الأدوية ذات نوعية رديئة.

لم يمتص الجسم الأدوية كما هو متوقع.

المصدر: mayoclinic