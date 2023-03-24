عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بعد استجوابه أمام الكونجرس.. من هو الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك؟

شو زي تشيو Shou Zi
شو زي تشيو Shou Zi Chew

ظل الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك TikTok، شو زي تشيو Shou Zi Chew، بعيدا عن الأضواء منذ توليه مهام منصبه في عام 2021، ولكن بعد الإدلاء بشهادته يوم الخميس الماضي، أمام الكونجرس الأمريكي، يرغب الكثيرون في معرفة من هو الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك؟

من هو الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك TikTok؟

 

ووفقا لما ذكرته وكالة "reuters"، عمل "شو زي تشيو" سابقا كمصرفي استثماري في مؤسسة Goldman Sachs، وهي من أشهر المؤسسات المصرفية في الولايات المتحدة والعالم، وشركة الاستثمار DST، وهي واحدة من أكبر شركات المشاريع الاستثمارية وأكثرها نفوذا في العالم، وكانت من أوائل الداعمين لشركة بايت دانس ByteDance، المالكة لتطبيق تيك توك حاليا.

 

للهروب من الحظر.. تيك توك تعد بحذف بيانات المستخدمين الأمريكيين من خوادمها

رسميا.. مجلس العموم البريطاني يحظر تيك توك

 

وكان "تشيو" البالغ من العمر 40 عاما، هو أيضا المدير المالي لشركة الهواتف الذكية الصينية شاومي Xiaomi، وغادرها للانضمام إلى ByteDance في مارس 2021، ليصبح الرئيس التنفيذي للشركة بعد شهرين من تعيينه فقط.

وقد خدم “تشيو”، المولود في يناير 1983 في سنغافورة، كضابط في الجيش السنغافوري أثناء التجنيد الإلزامي، ثم انتقل إلى إنجلترا للتسجيل في جامعة يونيفرسيتي كوليدج بـ لندن، وحصل بعد ذلك، على وظيفة كمصرفي استثماري في Goldman Sachs في لندن.

وبعد بضع سنوات، ترك هذا المنصب للانتقال مرة أخرى، إلى الولايات المتحدة  للتسجيل في كلية هارفارد للأعمال في عام 2008، وبينما كان لا يزال في هارفارد، تلقى تشيو تدريبا داخليا في عام 2009 في شركة تكنولوجيا ناشئة متواضعة في ذلك الوقت تسمى فيسبوك Facebook .

وبعد تخرجه من جامعة هارفارد في عام 2010 ، أمضى تشيو عقدا من العمل في شركة رأس مال مغامر في هونج كونج ومصنع إلكترونيات استهلاكية في بكين.

وفي عام 2021، انضم إلى “تيك توك” وشركتها الأم ByteDance في دور مزدوج هو الرئيس التنفيذي لـ TikTok والمدير المالي لشركة ByteDance. 

وقد قام "تشيو"، وهو متزوج ولديه طفلان، بإنشاء ملفه الشخصي على تيك توك خلال العام الماضي، والذي يحمل الاسم @ shou.time، وفي بعض المقابلات التليفزيونية، قال إنه لا يسمح لأطفاله باستخدام تطبيق تيك توك حاليا، لأنهم مازالوا صغار جدا، حيث تنص سياسية المنصة أن الأطفال أقل من 13 عاما لا يمكنهم إنشاء حساب على الخدمة.

وغالبا ما يستخدم "تشيو" حسابه على تيك توك، الذي يضم أكثر من 18700 متابع، والذي يستخدمه لمتابعة الأحداث الرياضية والثقافية، والتواصل الاجتماعي مع المشاهير والصور الأخرى النموذجية لمعظم مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

ومؤخرا، قام "تشيو" بنشر نداء إلى مستخدمي تيك توك الأمريكيين، عبر حسابه الرسمي على المنصة، للمساعدة في مقاومة أي حظر محتمل من قبل واشنطن.

لماذا يتم استجوب "تشيو" أمام المشرعين الأمريكيين؟

تتعرض إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لضغوط من بعض المشرعين لحظر منصة "تيك توك" TikTok بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي في وقت تدهورت فيه العلاقات بين الولايات المتحدة والصين.

وذلك لأن كثير من المشرعين الأمريكيين لديه مخاوف بشأن تطبيق وسائل التواصل الاجتماعي الشهير المملوك للصين، بشأن التأثير الصيني المحتمل على المنصة، وقالوا إن مقاطع الفيديو القصيرة الخاصة بها تضر بالصحة العقلية للأطفال.

لذلك يواجه "تشيو" استجوابًا مكثفا أمام لجنة مجلس النواب الأمريكي للطاقة والتجارة حيث يكتسب حظر محتمل لـ تيك توك زخما في واشنطن.

وتركز جلسة الاستماع، التي أقيمت يوم الخميس الماضي، على “ممارسات خصوصية المستهلك وأمن البيانات في TikTok، وكيف تؤثر المنصة على الأطفال، وعلاقة الشركة بالحزب الشيوعي الصيني”، وفقا للجنة.

وردا على الاتهمات الموجهة إليها، أوضحت شركة "تيك توك" في رسالة إلى المشرعين العام الماضي أن "تشيو" ليس من الصين وأن الشركة مستقلة عن بايت دانس ByteDance.

وأخبر "تشيو" وسائل الإعلام أن "تيك توك" لا يهدد المصالح الأمريكية، وأكد في مقاطع الفيديو أنه عرض لمنشئي المحتوى وأن 5 ملايين شركة أمريكية تستخدم "تيك توك".

وقال "تشيو" في منشوره يوم الاثنين الماضي، بينما كان يستعد للإدلاء بشهادته أمام لجنة الطاقة والتجارة في مجلس النواب الأمريكي، إن هذه لحظة محورية بالنسبة لنا، قد يؤدي هذا القرار إلى إبعاد تيك توك عن 150 مليونا منكم".

ويشار إلى أن خبراء الأمن القومي الأمريكي حذروا من أن "تيك توك"، التي لديها 150 مليون مستخدم في الولايات المتحدة فقط، يمكن أن يستخدم للتجسس على الأمريكيين أو كأداة دعاية من قبل الحكومة الصينية، وقال المدافعون عن حظر التطبيق في الولايات المتحدة إن الشركة الأم لـ TikTok ومقرها الصين ByteDance، قد تضطر إلى مشاركة بيانات المستخدم مع CCP.

تيك توك الرئيس التنفيذي لـ تيك توك شو زي تشيو Shou Zi Chew TikTok الكونجرس الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة تقلب الموازين بمجموعة الزمالك.. قرار عاجل من الكاف ضد الترجي

الفراخ نزلت 30 جنيهًا|أسعار الدواجن تتراجع بقوة ثاني أيام رمضان والبيض مفاجأة

نزل 400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن وعيار 21 بالمصنعية

جمع 40 مليار جنيه.. القبض على الرجل الذي تسبب في انهيار الدولار حول العالم

نداء لجميع جهات الدولة..عمرو عابدين: شيرين الطحان تحتاج لعلاج غال وبشكل سريع

مفاجأة مدوية .. محترف الأهلي مطلوب في الدوري الإنجليزي

قلق للغاية.. شوبير يكشف أزمة في الأهلي قبل مواجهة الهلال السوادني

تفاصيل إعلان أحمد عز وياسمين صبري قبل عرضه اليوم على القنوات.. خاص

موضوعات متعلقة

للتخلص من إدمان الهواتف الذكية.. شاومي تقدم هدية للأطفال والطلاب

بسعر يتخطى 25 ألف جنيه.. أوبو تطلق هاتفا رائدا بكاميرات خرافية

شاومي تطلق سلسلة Redmi Note 12 عالميا.. سعر ومواصفات

يدعم الاتصال بالأقمار الصناعية.. هواوي تكشف رسميا عن هاتف Mate X3

بسعر رخيص جدا.. هاتف جدبد من نوكيا لـ ذوي الدخل المحدود

برنامج خبيث يجتاج هواتف أندرويد حول العالم.. تحقق من هاتفك الآن

هتكلفك موبايلك.. أخطاء يرتكبها مستخدمو آيفون تعرض أجهزتهم للانفجار

أفضل 5 تطبيقات للذكر والصلاة في رمضان 2023

ترشيحاتنا

أوفر الحظ فى القربات.. خطيب المسجد الحرام: لكل نفس باب خير مميز

شاهد.. سفير السعودية لدى طاجيكستان يلتقي نظيره الإيراني

اشتري رينو داستر الجديدة بخصم 70% | صور

بالتواريخ.. 10 أيام إجازة رسمية في رمضان

خطيب المسجد الحرام: 7 أحوال للناس في رمضان وهذا الصائم أسعدهم حظا

يقضي على جنود أوكرانيا | القوات المسلحة الروسية توجّه اتهاما خطيرا للناتو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلة من كل محافظة.. العيش المرحرح وطريقة عمله

بين الإفطار والسحور.. أفكار سهلة للحصول على سناكس خفيف ومشبع في رمضان

عاوزين ياكلوا بان كيك.. هروب سجينين باستخدام فرشاة أسنان في أمريكا

لوحات تبديل وحكم فار.. دورة رمضانية في قرية كفر عبدالمؤمن بالدقهلية تتصدر التريند

فيديو

أمطار رعدية وعواصف .. تحذير بسبب حالة الطقس | فيديو

ظاهرة فلكية يحذر منها الباحث الهولندي.. فيديو

ارتفاع غير مسبوق في سعر الذهب عالميا ومفاجأة بالدولار ..فيديو

كرمه كفيله السعودي لأمانته.. وفاة عم شوقي العامل القناوي الأمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

أبدأ بنفسك أولًا.. العالم يتغير حولك

كواعب البراهمي

وداعا أبلة فضيلة

نجاة عبد الرحمن

البجعة السوداء والاقتصاد العالمي

أحمد نجم

صيام الضمير وتهذيب النفس

مديحة عاشور

ما بعد عيد الأم

هند عصام

أمي.. وكفى

عبد المعطى أحمد

انتصارات وفتوحات شهر الصيام

د.هادي التونسي

ابدع شيئا

اﻟﻤﺰﻳﺪ