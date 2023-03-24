بعد استجوابه أمام الكونجرس.. من هو الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك؟

ظل الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك TikTok، شو زي تشيو Shou Zi Chew، بعيدا عن الأضواء منذ توليه مهام منصبه في عام 2021، ولكن بعد الإدلاء بشهادته يوم الخميس الماضي، أمام الكونجرس الأمريكي، يرغب الكثيرون في معرفة من هو الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك؟

من هو الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك TikTok؟

ووفقا لما ذكرته وكالة "reuters"، عمل "شو زي تشيو" سابقا كمصرفي استثماري في مؤسسة Goldman Sachs، وهي من أشهر المؤسسات المصرفية في الولايات المتحدة والعالم، وشركة الاستثمار DST، وهي واحدة من أكبر شركات المشاريع الاستثمارية وأكثرها نفوذا في العالم، وكانت من أوائل الداعمين لشركة بايت دانس ByteDance، المالكة لتطبيق تيك توك حاليا.

وكان "تشيو" البالغ من العمر 40 عاما، هو أيضا المدير المالي لشركة الهواتف الذكية الصينية شاومي Xiaomi، وغادرها للانضمام إلى ByteDance في مارس 2021، ليصبح الرئيس التنفيذي للشركة بعد شهرين من تعيينه فقط.

وقد خدم “تشيو”، المولود في يناير 1983 في سنغافورة، كضابط في الجيش السنغافوري أثناء التجنيد الإلزامي، ثم انتقل إلى إنجلترا للتسجيل في جامعة يونيفرسيتي كوليدج بـ لندن، وحصل بعد ذلك، على وظيفة كمصرفي استثماري في Goldman Sachs في لندن.

وبعد بضع سنوات، ترك هذا المنصب للانتقال مرة أخرى، إلى الولايات المتحدة للتسجيل في كلية هارفارد للأعمال في عام 2008، وبينما كان لا يزال في هارفارد، تلقى تشيو تدريبا داخليا في عام 2009 في شركة تكنولوجيا ناشئة متواضعة في ذلك الوقت تسمى فيسبوك Facebook .

وبعد تخرجه من جامعة هارفارد في عام 2010 ، أمضى تشيو عقدا من العمل في شركة رأس مال مغامر في هونج كونج ومصنع إلكترونيات استهلاكية في بكين.

وفي عام 2021، انضم إلى “تيك توك” وشركتها الأم ByteDance في دور مزدوج هو الرئيس التنفيذي لـ TikTok والمدير المالي لشركة ByteDance.

وقد قام "تشيو"، وهو متزوج ولديه طفلان، بإنشاء ملفه الشخصي على تيك توك خلال العام الماضي، والذي يحمل الاسم @ shou.time، وفي بعض المقابلات التليفزيونية، قال إنه لا يسمح لأطفاله باستخدام تطبيق تيك توك حاليا، لأنهم مازالوا صغار جدا، حيث تنص سياسية المنصة أن الأطفال أقل من 13 عاما لا يمكنهم إنشاء حساب على الخدمة.

وغالبا ما يستخدم "تشيو" حسابه على تيك توك، الذي يضم أكثر من 18700 متابع، والذي يستخدمه لمتابعة الأحداث الرياضية والثقافية، والتواصل الاجتماعي مع المشاهير والصور الأخرى النموذجية لمعظم مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

ومؤخرا، قام "تشيو" بنشر نداء إلى مستخدمي تيك توك الأمريكيين، عبر حسابه الرسمي على المنصة، للمساعدة في مقاومة أي حظر محتمل من قبل واشنطن.

لماذا يتم استجوب "تشيو" أمام المشرعين الأمريكيين؟

تتعرض إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لضغوط من بعض المشرعين لحظر منصة "تيك توك" TikTok بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي في وقت تدهورت فيه العلاقات بين الولايات المتحدة والصين.

وذلك لأن كثير من المشرعين الأمريكيين لديه مخاوف بشأن تطبيق وسائل التواصل الاجتماعي الشهير المملوك للصين، بشأن التأثير الصيني المحتمل على المنصة، وقالوا إن مقاطع الفيديو القصيرة الخاصة بها تضر بالصحة العقلية للأطفال.

لذلك يواجه "تشيو" استجوابًا مكثفا أمام لجنة مجلس النواب الأمريكي للطاقة والتجارة حيث يكتسب حظر محتمل لـ تيك توك زخما في واشنطن.

وتركز جلسة الاستماع، التي أقيمت يوم الخميس الماضي، على “ممارسات خصوصية المستهلك وأمن البيانات في TikTok، وكيف تؤثر المنصة على الأطفال، وعلاقة الشركة بالحزب الشيوعي الصيني”، وفقا للجنة.

وردا على الاتهمات الموجهة إليها، أوضحت شركة "تيك توك" في رسالة إلى المشرعين العام الماضي أن "تشيو" ليس من الصين وأن الشركة مستقلة عن بايت دانس ByteDance.

وأخبر "تشيو" وسائل الإعلام أن "تيك توك" لا يهدد المصالح الأمريكية، وأكد في مقاطع الفيديو أنه عرض لمنشئي المحتوى وأن 5 ملايين شركة أمريكية تستخدم "تيك توك".

وقال "تشيو" في منشوره يوم الاثنين الماضي، بينما كان يستعد للإدلاء بشهادته أمام لجنة الطاقة والتجارة في مجلس النواب الأمريكي، إن هذه لحظة محورية بالنسبة لنا، قد يؤدي هذا القرار إلى إبعاد تيك توك عن 150 مليونا منكم".

ويشار إلى أن خبراء الأمن القومي الأمريكي حذروا من أن "تيك توك"، التي لديها 150 مليون مستخدم في الولايات المتحدة فقط، يمكن أن يستخدم للتجسس على الأمريكيين أو كأداة دعاية من قبل الحكومة الصينية، وقال المدافعون عن حظر التطبيق في الولايات المتحدة إن الشركة الأم لـ TikTok ومقرها الصين ByteDance، قد تضطر إلى مشاركة بيانات المستخدم مع CCP.