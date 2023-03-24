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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ظهرت فى الكبير أوى.. إطلالات جذابة ومثيرة للراقصة لورديانا.. شاهد

صدى البلد

تصدرت الراقصة لورديانا تريند مؤشر البحث على موقع جوجل بعد ظهورها فى مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 1، في بداية كوميديةقوية، منذ عرض الحلقة عبر قناة ON E الفضائية، ضمن الموسم الدرامي الرمضاني. 


 

وتتميز الراقصة لورديانا  ، باطلالاتها الأنيقة والمثيرة للجدل فهى تعتمد على الملابس المجسمة و الملفتة التى تبرز انوثتها.


 

ومن الناحية الجمالية تعتمد  وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.


 

 

وبدأ مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 1، بمشهد زفاف الكبير (الفنان أحمد مكي) على الراقصة لورديانا، حيث تدخل مربوحة(الفنانة رحمة أحمد فرج) المنزل فتجد تجهيزات للعرس. 

 

 

وعرضت الشركة المنتجة، لـ مسلسل الكبير أوي 7، لـ الفنان أحمد مكي، البرومو الدعائي للمسلسل المنتظر عرضه فيالموسم الدرامي الرمضاني المقبل. 

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الفنان أحمد مكي اطلالات الراقصة لورديانا الموسم الدرامي الرمضاني مسلسل الكبير الكبير أوى مسلسل الكبير أوي مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 1

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