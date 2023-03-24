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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في طاجيكستان..

شاهد.. سفير السعودية لدى طاجيكستان يلتقي نظيره الإيراني

سفيرا إيران والسعودية
سفيرا إيران والسعودية

أفادت وكالة "مهر" للأنباء إن سفير السعودية لدى طاجيكستان وليد بن عبدالرحمن الرشيدان حضر احتفالا أقامته السفارة الإيرانية في دوشنبه بمناسبة عيد النوروز.

 

والتقي سفيرا طهران والسعودية في طاجيكستان هذا الأسبوع، وهو اللقاء الأول من نوعه منذ سنوات الذي يجمع مسؤولين من البلدين بشكل علني. 

سفيرا إيران والسعودية يلتقيا في طاجيكستان 

وجاء ذلك بعد نحو أسبوعين من توقيع اتفاق استئناف العلاقات بينهما. 

وعبر حسابه علي تويتر؛ نشر السفير الإيراني في طاجيكستان محمد تقي صابري مجموعة صور رفقة نظيره السعودي داخل السفارة الإيرانية.

تغريدة السفير الإيراني 


وكتب صابري في تغريدته: "استضفنا سفير المملكة العربية السعودية الموقر في الاحتفال بعيد النوروز وبدء العام الجديد في السفارة الإيرانية في طاجيكستان".
 
وذكر صابري أيضا أن العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية كدولتين مؤثرتين ومهمتين في العالم الإسلامي في منطقة غرب آسيا يمكن أن تخلق توجها جديدا ودورا متزايدا في خدمة مصالح الدول والشعوب بالمنطقة". 

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