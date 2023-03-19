إيران تقترح على السعودية 3 مواقع لعقد اجتماع وزيري الخارجية

قال وزير الخارجية الإيراني ، الأحد ، إن الحكومة الإيرانية اقترحت على السعودية ثلاثة مواقع لعقد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية ، مستشهدا بأحدث الرسائل مع الرياض منذ أن اتفقت الدولتان على إعادة العلاقات.

وقال وزير الخارجية الإيراني ، حسين أميرآبد اللهيان ، في مؤتمر صحفي في طهران ، إن بلاده وافقت على مثل هذا الاجتماع ، رغم أنه لم يذكر المواقع الثلاثة أو يحدد موعد عقد هذا الاجتماع.

وفي سياق منفصل ، قال مساعد للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ، إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز دعا رئيسي لزيارة الرياض في رسالة رحب فيها بالاتفاق الذي تم الاتفاق عليه في 10 مارس؛ لاستعادة العلاقات في غضون شهرين ، بعد سنوات من العداء.

وقال محمد جمشيدي النائب السياسي في مكتب الرئيس على تويتر دون أن يذكر جدولاً زمنيًا 'رحب رئيسي بالدعوة'.

ولم يرد مكتب الاتصال الحكومي السعودي على الفور على طلب للتعليق. ولم تتحدث وسائل الإعلام الحكومية السعودية عن الرسالة.

وأعلن الاتفاق بين القوى السنية والشيعية في المنطقة بوساطة الصين بعد أربعة أيام من المحادثات التي لم يكشف عنها من قبل في بكين بين كبار مسؤولي الأمن من القوتين المتنافستين في الشرق الأوسط.

وقال أميررابدالاهيان أيضا إن طهران مستعدة لإعادة فتح السفارات بشكل متبادل.

قطعت السعودية العلاقات مع إيران في 2016 بعد اقتحام سفارتها في طهران خلال خلاف بين البلدين بشأن إعدام الرياض لرجل دين شيعي.

وقال أميررابد اللهيان إن إيران تأمل أيضا في اتخاذ خطوات لتطبيع علاقاتها مع البحرين ، الحليف الوثيق للسعودية التي جاءت بعد الرياض بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران في عام 2016.

واتهمت البحرين ، ذات الملكية السنية ذات الأغلبية الشيعية ، إيران مرارًا بإثارة الاضطرابات في الدولة الجزيرة ، وهو ما تنفيه طهران.

وقال امير اللهيان 'تم الاتفاق قبل شهرين على زيارة وفود فنية ايرانية وبحرينية لسفارتي البلدين. ونأمل ازالة بعض العقبات بين ايران والبحرين وسنتخذ خطوات اساسية لاعادة فتح السفارتين'.

ولم يرد مكتب الاتصال الحكومي البحريني على الفور على طلب من رويترز للتعليق.

رحبت البحرين ودول الخليج العربية الأخرى بالاتفاق بين الرياض وطهران لإعادة العلاقات.